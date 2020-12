Alertă pe Dunăre, după dispariția unui bărbat. Scafandrii îl caută de peste 20 de ore

Este alertă pe Dunăre, în dreptul localităţii Rasova din judeţul Constanța. Pompierii şi scafandrii caută de mai bine de 20 ore un bărbat în vârstă de 60 ani dispărut în apele Dunării. Bărbatul face parte din echipajul unei nave cu pavilion românesc.

Alerta s-a dat luni, în jurul orei 15, atunci când comandantul navei cu pavilion românesc a observat dispariţia bărbatului de 60 ani de la punctul de lucru.

Nava se afla pe Dunăre, iar în momentul constatării dispariţiei se afla în apropiere de localitatea Rasova, la km 315.

Pompierii au periat luni toată zona, dar nu au dat de urma bărbatului, iar marți la faţa locului au ajuns şi mai mulţi scafandri.

Potrivit anchetatorilor, şanse de supravieţuire ale bărbatului sunt extrem de mici, dacă acesta nu a reuşit să ajungă la mal.

Dunărea are în jur de 4 grade, iar pe timpul nopţii temperatura aerului scade sub zero grade

Pe de altă parte, poliţiştii nu exclud varianta unei posibile sinucideri.