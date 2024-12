Emil Hurezeanu a refuzat propunerea de a candida la Preşedinţie. „Nu port pălării mai mari decât îmi permite capul”

"Am declinat propunerea, am fost testat şi am spus nu. Nu port pălării mult mai mari decât îmi permite capul", a spus Hurezeanu, care a venit la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

Întrebat dacă va fi ministru de Externe, acesta a răspuns: "Mi s-a propus. Să vedem".

