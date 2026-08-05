Fosta Uzină Electrică, care nu mai era folosită de aproape 50 de ani, s-a prăbușit ieri într-un nor uriaș de praf, în urma unei explozii controlate.

Detonarea a fost făcută de o firmă specializată, pe cheltuiala proprietarului terenului. Nicio persoană nu s-a putut apropia la mai puțin de 500 de metri, iar locuitorii din zonă au fost avertizați să nu iasă din case și să țină ferestrele și ușile închise.

Circulația pe drumul județean Câmpulung – Poienarii de Muscel a fost oprită temporar, pe durata intervenției.

Clădirea a avut un rol important în electrificarea orașului

Clădirea, legată de începutul electrificării orașului, nu mai funcționa din 1978. Uzina, construită cu tehnologie germană și finanțată de Belgia, a funcționat ca o centrală industrială și termoelectrică.

În urmă cu aproape 100 de ani, furniza energie electrică Primăriei Câmpulung, dar și cetățenilor și fabricilor din zonă. Înainte de explozia controlată, autoritățile au luat măsuri de siguranță.

Din informațiile pe care le avem, proprietarul terenului intenționează ca pe locul unde se afla Uzina Electrică să dezvolte o afacere în domeniul energiei verzi.