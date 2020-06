Una dintre cele mai populare staţiuni de pe Litoral, pustie. O noapte de cazare costă cât un şezlong în Mamaia

Pe litoralul nostru, cei care ajung în aceste zile la Costinești, supranumită stațiunea tineretului, se trezesc în mijlocul unui peisaj dezolant.

Cele mai multe pensiuni, terase și magazine au lacătul pe ușă. Patronii din Costinești așteaptă să treacă examenele de admitere la universități, deși ar fi putut câștiga bine și în iunie, spun specialiștii în turism.

Altădată plină de tineri veseli puși pe distracție, stațiunea Costinești este acum aproape goală. Sunt aproximativ 100 de turiști și o singură plajă a fost amenajată.

Suntem la mijlocul lunii iunie, iar una dintre principalele alei pentru cumpărături și plimbări din Costinești este absolut pustie.

Toate gheretele și magazinele sunt închise, iar unii agenți economici se pare că nici nu au început pregătirile pentru acest sezon estival.

Prețuri mici la cazare

Stațiunea are totuși și avantaje: preturile mici la cazare, între 50 și 120 de lei pe noapte.

Bărbat din Craiova: Goală, pustie, nu mă așteptam.

Reporter: Aveți ce face?

Bărbat din Craiova: Nu, ne plictisim, ca la munte.

Reporter: Localuri deschise? Terase?

Bărbat din Craiova: Foarte puține și nu ai de unde să alegi. Mâncam ce putem.

Bărbat din Slatina: Am mai fost aici, dar era altceva atunci, un pic dezamăgit. Stăm patru nopți.

Reporter: Ați făcut un buget pentru vacanță?

Bărbat din Slatina: 1.000 lei.

Doar patru terase au fost deschise

Pe faleza din Costinești sunt zeci de terase, însă doar patru au fost deschise.

Reporter: Ați găsit unde să mâncați? Cu ce să vă ocupați timpul?

Bărbat din Alba Iulia: Cât de cât da, dar alte stațiuni sunt mai pregătite. Neptunul ca un exemplu. Poate și din cauza pandemiei s-au mișcat mai greu.

Reporter: Ați găsit magazine deschise, terase?

Femeie din Bistrița: Nu. Prea târziu s-au apucat de treabă.

Pe vremuri, Costinestiul era stațiunea boemă a studenților și artiștilor. Dar și cea mai ieftină de pe litoralul românesc. Cei mai mulți turiști vin în august.

Cristian Bărhălescu, expert în turism: Costineștiul s-a așezat pe un segment de piață diferit și atunci și pornirea va fi diferită. Cu siguranță, va fi și cel care va căștiga în luna septembrie, la început.

Toate hotelurile, deschise în Vama Veche

Daca în Costinești este pustiu, la Vama Veche toate hotelurile, pensiunile și terasele sunt deschise. Dar prețurile sunt mai mari.

Tânăr: Am venit să ne relaxăm cu terminarea școlii. Am termiant, am și promovat, e perfect.

Bărbat cu copil: Căutam o vamă cu energie, dar cu mai puțină lume și e exact ce am găsit.

Tânără: Din București, am venit. Am luat trenul gratis și am ajuns aici cu maxi-taxiul.

Pentru o noapte de cazare în Vama Veche turiștii plătesc între 100 și 350 lei, iar pentru un șezlong, cel puțin 25 de lei.