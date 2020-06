Untold și Neversea, premii pentru elevii de 10. Selly: ”Fraților, să fim o generație cu note mari la Bac”

Performanța se răsplătește la Untold și Neversea. Absolvenții care vor lua 10 la examenul de Bacalaureat în acest an, chiar dacă festivalurile din vară au fost amânate, se vor bucura gratuit de experiența de la Cluj ori de pe litoral, anul viitor.

Campania ''Bac de 10'', demarată de organizatorii festivalurilor, motivează sute de mii de tineri de șase ani încoace. Cei care nu iau 10, însă promovează examenul, primesc reduceri la abonamente pentru ambele festivaluri.

Unul dintre absolvenții clasei a 12- a este Selly, care deja este entuziasmat.

Selly: ''Vreau să vă urez vouă și mie, desigur, că și eu dau Bacul anul ăsta, mult, mult succes la examenul maturității, mult, mult succes. Să învățați bine, să luați note cât mai mari. Gândiți-vă că dacă luați 10 în Bac anul acesta, recuperați distracția pierdută anul acesta gratuit anul viitor cu intrare gratis la Untold și Neversea. Așadar, fraților, învățați bine și hai să fim o generație care are note mari la Bac.''

Edy Chereji, director de comunicare Untold și Neversea: ''Fiindcă a devenit o tradiție să îi premiem pe absolvenții care dau Bacul și au rezultate deosebite, nu puteam face o excepție nici în acest an. Chiar dacă 2020 e un an cu excepții, ne-am gândit că absolvenții care susțin Bacul în acest an merită aceeași răsplată din partea nostră și dacă vor lua 10 la Bac în acest an vor avea abonament gratuit la Untold și Neversea în 2021. Cu dovada că ai luat 10 și cu buletinul te poți prezenta în zilele de festival și vei avea accesul gratuit.''

Așadar veți merge direct la porțile de intrare în festival și veți păși, absolut gratuit, în lumea magică de la Cluj ori de la Constanța, de anul viitor.

Trupa Noaptea Târziu: ''Pe principiul, omul deștept își face vara sania și iarna car, adică dacă luați bacul cu 10 anul acesta, anul viitor, când se va putea merge la festivaluri din nou, o să mergeți gratis la Undold și Neversea. Pai da, când am dat noi Bacul nu erau festivaluri, dar nici nu mergeam pe gratis, că nici nu am luat 10 în Bac.''

Și pentru cei care nu reușesc un 10 curat, există o surpriză. Toți absolvenții care promovează examenul, inclusiv în sesiunea de toamnă din acest an, vor primi câte un voucher valoric care va putea fi folosit la achiziționarea abonamentelor pentru edițiile Untold și Neversea din 2021.

Edy Chereji, director de comunicare Untold și Neversea: ”Cei care promovați bacul și doriți să profitați de voucherul pt achiziționarea unu iabanomanet fie la untold fie la neversea intrați pe site la secțiunea bac de 10,acolo găsiți forlumareul pt înscrierea în campanie.”

Formularul de înscriere vă fi valabil din momentul afișării rezultatelor.

Trupa Noaptea Târziu: ''Ne distrăm la anu’! Da, abia aștept!''