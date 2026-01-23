Una dintre cele mai cunoscute clădiri din București a fost scoasă la vânzare. Cine vrea să o cumpere

Familia Dayan, una dintre cele mai înstărite din Israel, a demarat procedura de vânzare a Palatului Oscar Maugsch, monument istoric achiziționat în 2019 de la Banca Comercială Română.

Surse din piața imobiliară, citate de Profit.ro, arată că pe lista potențialilor cumpărători se află și un om de afaceri român cu avere considerabilă. Familia Dayan pregătește ieșirea din investiție Imobilul este vizat pentru un amplu proces de consolidare și restaurare, urmând să fie reconvertit într-un hotel de cinci stele sub brandul Sofitel, a relatat Profit.ro. Familia Dayan a preluat clădirea din Piața Universității la sfârșitul lui 2019 printr-un vehicul investițional gestionat de un executiv al grupului său imobiliar Vivion, activ pe piețele hoteliere și de birouri din Germania și Marea Britanie. Valoarea tranzacției a depășit cu aproximativ 40% evaluarea inițială de 20 de milioane de euro, ajungând la aproape 28 de milioane de euro, conform acelorași surse. La șase ani de la preluarea imobilului, proprietarul a decis să îl scoată la vânzare și poartă deja discuții avansate cu mai mulți potențiali cumpărători. Potrivit surselor Profit.ro, cele mai multe oferte vin din partea unor investitori români, inclusiv de la cel puțin un milionar. Proiectul Sofitel prinde contur în București Încă din 2023, familia Dayan a inițiat demersurile de autorizare pentru consolidarea, restaurarea și recompartimentarea palatului, proiectul vizând transformarea acestuia într-un hotel de cinci stele afiliat brandului Sofitel, parte a grupului francez Accor. La acel moment, valoarea investiției în renovare era estimată la aproximativ 20 de milioane de euro. Conform planului, hotelul ar urma să aibă 157 de camere, dezvoltate pe patru etaje, alături de două restaurante, o sală de evenimente și un centru spa. În martie 2025, autorizația de construire pentru restaurarea Palatului Oscar Maugsch a fost semnată de primarul general de atunci, Nicușor Dan.



Arhitecții propun unificarea clădirii istorice Ran & Morris, birou de design fondat la Tel Aviv de Ran Yanuv și Morris Algazi, a obținut mandatul pentru conceperea proiectului în urmă cu aproximativ doi ani. Împreună cu firma românească de arhitectură Cumulus, echipa a realizat planuri care prevăd unificarea celor două corpuri ale clădirii – unul ridicat la finalul secolului al XIX-lea și celălalt adăugat ca extensie la începutul secolului XX, potrivit e-arhitect.com. Solicitați de Profit.ro pentru comentarii privind vânzarea fostului palat BCR, reprezentanții Vivion nu au oferit un răspuns până la momentul publicării articolului. Palatul are statut de monument istoric de clasă A Imobilul figurează pe Lista Monumentelor Istorice sub denumirea Banca Comercială Română, fost Palat al Societății de Asigurări „Generala”, și este încadrat ca monument istoric de Clasa A. Construit în 1906 după planurile arhitectului Oscar Maugsch, edificiul a fost ridicat pe terenul fostei grădini a Palatului Suțu, actualul Muzeu al Municipiului București. De la inaugurare și până la preluarea de către BCR, clădirea a găzduit sediul Societății de Asigurări „Generala”, precursorul grupului Generali. În perioada comunistă, era cunoscută drept clădirea „de la coada calului”. În prezent, familia Dayan mai deține în București încă două imobile de birouri încadrate în clasa B. Vivion administrează un portofoliu imobiliar evaluat la 4,1 miliarde de euro, distribuit aproape în mod egal între Germania și Marea Britanie. Structura activelor este dominată de hoteluri, care reprezintă 63% din total, urmate de clădirile de birouri, cu 34%, acestea din urmă fiind concentrate în special pe piața germană.



Familia Dayan domină industria hotelieră internațională Grupul deține 53 de hoteluri în Marea Britanie, cu peste 8.000 de camere, operate în principal sub branduri precum Hilton, Holiday Inn, Crowne Plaza și Best Western, precum și 56 de proprietăți comerciale în Germania, majoritatea spații de birouri. În 2018, investitorul israelian a achiziționat de la Apollo Global Management un portofoliu de 20 de hoteluri Holiday Inn și Crowne Plaza, într-o tranzacție de 742 de milioane de lire sterline. Cu un an înainte, familia Dayan cumpărase Africa Israel Hotels pentru aproximativ 67 de milioane de euro de la miliardarul israelian Lev Leviev, fost proprietar și al centrului comercial AFI Cotroceni din București. În prezent, AFI Hotels administrează un lanț de zece hoteluri în Israel – patru unități VERT, Crowne Plaza Tel Aviv, Crowne Plaza Tel Aviv City Center, Indigo Spa Hotel, Poli House Boutique Hotel și Poli Urban Boutique Hotel – precum și Bayview Hotel din Haifa. Amir Dayan coordonează afacerile familiei În 2023, familia Dayan l-a cooptat pe Jacob Frenkel, fost guvernator al Băncii Centrale a Israelului, într-o funcție non-executivă în cadrul Vivion. Clanul Dayan este alcătuit din 12 frați și surori, averea familiei fiind construită inițial de Miki (Moshe) Dayan, cel mai mare dintre ei. În prezent, afacerile imobiliare sunt coordonate direct de Amir Dayan, considerat principalul exponent al familiei. Dayan ocupă poziția 49 într-un clasament al celor mai bogați israelieni realizat de revista Forbes, cu o avere estimată la 1,62 miliarde de dolari. Pe acest fond, piața hotelieră din România se află într-o dinamică accelerată: în primul semestru din 2025, industria ospitalității a raportat o creștere de 19% a cifrei de afaceri, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, după Grecia (35%) și Ungaria (22%), conform datelor Eurostat citate de Colliers.



Tarifele hoteliere se aliniază piețelor regionale Creșterea tarifelor de cazare a adus prețurile din România la un nivel comparabil cu cele din piețe consacrate din regiunea Europei Centrale și de Est, precum Polonia sau Cehia, chiar dacă numărul total de nopți petrecute în hoteluri a avut o evoluție modestă, cu o creștere de sub 4%, potrivit datelor Eurostat. În același timp, România a atras doar 2,2 milioane de înnoptări ale turiștilor străini, mult sub nivelurile din Polonia (7,2 milioane) și Ungaria (6,1 milioane). Cu toate acestea, piața hotelieră locală se pregătește pentru un val de dezvoltări, fiind anunțate cel puțin 15 noi inaugurări până în 2027. Investitorii anunță un nou ciclu de inaugurări După ce în 2024 a fost deschis un singur hotel internațional major – Ramada by Wyndham Otopeni, cu peste 110 camere –, intervalul 2025–2027 este marcat de planuri pentru minimum 15 lansări. Printre proiectele recente se numără Corinthia Grand Hotel du Boulevard, care a inaugurat anul trecut o unitate de aproximativ 30 de camere, reprezentând debutul brandului Corinthia pe piața românească. Tot în primăvara anului trecut, Bucharest Unirii Square – Handwritten Collection by Accor a intrat pe piața din București cu 90 de camere, devenind primul hotel din această colecție prezent în România. Aceste investiții apar într-un context favorabil, în care gradul de ocupare al hotelurilor din Capitală se apropie de maximele atinse după anul 2000, iar primele șase luni din 2025 constituie cel mai bun prim semestru din ultimul deceniu, de când Institutul Național de Statistică publică date la nivel județean.



