Un tată și fiul său, amenințați cu un pistol de paznicul unei ferme piscicole din Delta Dunării

Scandal şi ameninţări cu moartea în Delta Dunării! Un bărbat care se îndrepta cu fiul său spre Mila 23 au fost ameninţaţi cu un pistol de paznicul unei ferme piscicole.

Ba mai mult, angajatul şi-a stârnit câinele de luptă împotriva celor doi. Speriat, bărbatul a sunat la poliţie, iar un echipaj a ajuns la locul incidentului. Oamenii legii au reuşit cu greu să-i ia arma paznicului, acum cercetat într-un dosar penal.

Discuție între bărbat și paznic:

- Tu de ce mă ameninţi pe mine?

- Cu ce te ameninţ?

- Păi am văzut că mă ameninţi! Ai îndreptat pistolul spre mine şi m-ai intimidat!

- Păi.. am tras?! Eu îmi fac meseria frate!

- Care meserie?

- Îs paznic!

- Plus de ăsta uite că sunt şi cu copilul în maşină, mi-ai ameninţat şi copilul

- Te-am ameninţat eu?

- Da, da, da! Ai îndreptat pistolul spre noi.

Bărbatul a filmat scenele pentru a dovedi că paznicul l-a ameninţat cu arma. Susţine că omul părea băut şi ar fi continuat să-l ameninţe.

În scurt timp, un echipaj de poliţie a ajuns în zonă, iar paznicul a rămas imediat fără pistolul tip air soft.

Irina Manolache - Purtător de cuvânt IPJ Tulcea: „Este vorba de un bărbat în vârstă de 36 de ani, din județul Tulcea. În cauză, s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare şi nerespectarea regimului armelor și munițiilor.”

Potrivit legii, în Delta Dunării, digurile sunt considerate drumuri publice fără restricţii.