Tânără, lovită și amenințată cu un pistol în Timișoara. Greșeala făcută de agresor

Tâlhărie în plină zi, pe o stradă din Timișoara.

Un individ de 24 de ani a fost reținut de polițist, după ce a lovit o tânără, i-a furat banii și a amenințat-o cu un pistol.

Prietenul ei a reușit să-l imobilizeze într-un final pe tâlhar, cu ajutorul unor martori.

Tânăra de 21 de ani ieșea dintr-un supermarket, când a fost lovită, din senin, de individ. Suspectul i-a furat 50 de lei și a fugit.

Victimă: „Dintr-o dată a lăsat telefonul din mână și m-a lovit. Efectiv, de sperietură, am scăpat tot ce am avut, jos, și a luat-o la fugă. La un moment dat, înainte de a-l amenința pe el cu pistolul, m-a amenințat pe mine. A îndreptat spre mine pistolul și m-am întors înapoi de frică."

Martoră: „A început să fugă și fetei i-a căzut rucsacul și a fugit după el. Și fata a zis: „Dă-mi banii, că n-am bani de ocazie".

Iubitul tinerei, care era la zeci de metri distanță, a văzut întreaga scenă și a luat-o pe urmele atacatorului.

Iubitul victimei: „Aici, între blocuri, am ajuns cât mai încolo, ca să îl prind. El în loc să o ia pe aici, că avea loc să treacă și așa mai departe, s-a blocat între străzi, că era strada închisă și acolo am reușit să îl prind. La un moment dat, el a scos pistolul spre mine, că să îl lăsăm în pace, că nu a făcut nimic: „Cum n-ai făcut? Mi-ai lovit prietena!” Și atunci a zis: „Ori pleci, ori trag.” L-am prins de mână și atunci când l-am prins, i-a picat încărcătorul și atunci am avut noroc, că au mai venit câțiva băieți de pe stradă și l-au ținut și ei până a venit poliția".

Suspectul a fost imobilizat cu greu, chiar și de jandarmi. Polițiștii au constatat că arma era una cu gaz, neletală, însă chiar și așa, necesita autorizație.

Aurora Voicilă, purtător de cuvânt IPJ Timiș: „Se efectuează cercetări de către polițiștii Biroului Investigații Criminale, sub aspectul infracțiunii de tâlhărie calificată, cât și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, întrucât arma folosită de către tânăr era o armă neletală, dar supusă autorizării".

Individul a fost reținut pentru 24 de ore.