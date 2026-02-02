Jandarmeria Sălaj informează că duminică seara, în jurul orei 20.00, în municipiul Zalău, un echipaj de jandarmerie a fost solicitat să intervină pentru aplanarea unui conflict între mai mulţi tineri.

În scurt timp, jandarmii au ajuns la faţa locului şi l-au imobilizat pe agresor, care a fost culcat la pământ şi încătuşat.

În urma verificărilor, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr în vârstă de 18 de ani i-a ameninţat cu un cuţit pe alţi trei tineri cu vârste cuprinse între 16 şi 17 ani, precizează sursa citată,

Jandarmii au întocmit acte de constatare pentru infracţiunile de „ameninţare” şi „tulburarea ordinii şi liniştii publice”, urmând ca acestea să fie înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în scopul continuării cercetărilor.

