Ar fi purtat căști și nu a auzit trenul apropiindu-se. Elev în clasa a XII-a la un liceu sportiv, tânărul avea în față o carieră sportivă promițătoare.

La ora 19 și 15 minute, Carol a ieșit de la antrenamentul echipei de volei a clubului din Râmnicu Vâlcea unde era legitimat ca junior în Divizia B. Se pare că a mers apoi la o sală de forță unde a continuat singur pregătirea fizică. Se făcuse deja ora 22 când colegii au aflat vestea cumplită.

Băiatul a traversat printr-un loc nepermis, calea ferată care străbate orașul, și, lovit în plin de tren, a murit pe loc. La o jumătate de metru de trupul lui, s-au găsit și căștile distruse și ele în impact.

David Ispas, căpitanul echipei: „Primul moment în care am aflat că s-a întâmplat și că era cu căști pe urechi, toți vorbeam pe grupul nostru, colegii, că nu are căști... Noi nu am știut că el a avut căști!"

Antrenorul tânarului povestește că, la antrenamente, le spune mereu sportivilor să nu poarte căști. Și mereu îi îndeamnă să aibă grijă când și cum le folosesc.

Antrenorul lui Carol: „Își mai puneau, nu numai el, mai mulți, ei ascultă muzică. Zic: bă, da' trebuie să fiți atenți pe stradă, vedeți când treceți strada, deci le-am atras atenția de foarte, foarte multe ori că nu este bine să le folosească”.

Elev în clasa a XII-a la Liceul Sportiv din Râmnicu Vâlcea, era legitimat la echipa de juniori a clubului CS Vâlcea 1924, împreună cu care, anul trecut, a obținut medalia de aur într-un campionat național al liceelor.

Managerul clubului CS Vâlcea 1924: „Suntem profund îndurerați pentru pierderea sportivului nostru, vă dați seama, un tânăr de 18 ani, cu perspectivă, care făcea parte din familia Clubului Sportiv Vâlcea”.

Mihai Șoimul, dirgintele lui Carol: „Era unul dintre copiii care greu găsești în ziua de astăzi, că știm care este situația, era un copil cuminte, un copil care învăța, făcea sport, își vedea de treaba lui, niciodată nu deranja, era un copil exemplar, este o durere care o simt și este foarte greu să vorbesc acuma."

Ioan Șofan, coechipier: „Ne afectează pe toți, din nefericire, l-am iubit toți că pe prieten, că pe echipă, am ținut foarte mult la el”.

Pentru familie, prieteni și clubul sportiv pierderea este imensă. Tânărul intenționa să urmeze cariera de sportiv profesionist și, în paralel avea de gând să dea examen la Facultatea de educație fizică și sport.