Tânărul de la volan nu mai avea dreptul să conducă. Avea deja dosar penal, după ce a fost prins de mai multe ori cu permisul suspendat.

Anul trecut, în vară, polițiștii l-au prins în timp ce conducea în oraș cu aproape 120 de kilometri pe oră.

După accidentul mortal de sâmbătă seara, a fost reținut, iar magistrații decid duminică dacă va fi arestat preventiv.

Accidentul teribil s-a petrecut în fața unei biserici din Pitești, unde șoferul de 20 de ani a lovit violent o mașină in care erau un cuplu, fiica lor de 43 de ani și nepotul, de șase.

Pentru bărbatul de 68 de ani de la volan nu se mai putea face nimic când au ajuns echipajele de salvare.

Soția lui, fiica și nepotul au ajuns la spital - ultimii doi, în stare foarte gravă.

Individul de 20 de ani gonea cu Poliția pe urme când a provocat accidentul, iar fuga prin trafic a fost surprinsă de o cameră de bord.

Pentru că nu oprise la un filtru, echipajul s-a luat după el. Pe un bulevard a intrat pe sensul opus de mers, unde a izbit mașina în care se aflau cei trei adulți și copilul.

A abandonat bolidul avariat și a luat-o la fugă, printre blocuri, dar a fost prins de trei polițiști în timpul liber și încătușat. Etilotestul a arătat că băuse zdravăn: 0,91 mg alcool pur în aerul expirat.

La Iași, imagini cu o altă urmărire in trafic au fost suprinse de o camera de bord, montata pe masina care a și fost avariata de fugar.

Goana s-a încheiat după patru km, când vitezomanul a fost prins de polițiști.

Este vorba despre bărbat de 31 de ani, iar etilotestul a indicat 0,64 miligrame alcool pur în aerul expirat.

S-a ales cu dosar penal, permisul suspendat și o amendă de aproape 3.000 de lei.

Și în Bacău, un bărbat de 43 de ani, care s-a urcat băut la volan, și-a avariat mașina, apoi a fugit de la locul faptei.

A fost găsit de polițiști și testat. Avea 1,14 mg alcool pur în aerul expirat și a fost reţinut pentru 24 de ore.

Tot în Bacău, un bărbat de 48 de ani a fost si el reținut pentru 24 de ore, după ce a a condus băut o mașină fără ITP valabil. Acesta avea 1,43 mg alcool pur în aerul expirat.