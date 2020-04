Un șofer a suferit răni grave. A fost lovit de remorca unui TIR

Un bărbat de 51 de ani s-a ales cu răni grave, după ce camionul pe care îl conducea a fost izbit de remorca unui TIR, care a derapat.

Poliția a dechis o anchetă în urma impactului violent, care s-a petrecut pe Drumul Național 72, între Găeşti și Târgoviște, în zona pădurii Dragodana.

Șoferul spune că nu a intrat pe contrasens: ”Eu nu am văzut mașina. Domnul care urca venea destul de tare de jos și foarte aproape de axul drumului. Eu spun că nu am intrat, nu am simțit mașina plecând spre stânga, dar mă rog...".

Șoferul tirului, un bărbat, de 49 de ani, susține că este nevinovat, însă polițiștii și martorii aflați în trafic îl contrazic.

”A pișcat frâna, a alunecat fiind pe curbă și i-a fugit remorca către stânga. Colegul celălalt zice că ar fi intrat pe contrasens, remorca am văzut-o către stanga", a declarat un martor.

Citește și Un bărbat fără permis a murit după ce a intrat cu mașina în alte 6 autoturisme parcate

Un alt șofer care a văzut accidentul a sunat imediat la 112 după ajutor.

”Eu am fost în spate, am văzut Mercedesul intrând în parapet și îndreptându-se spre mine. Șoferul era inconștient la volan. Este foarte umed şi probabil că nu a adaptat viteza la condiţii", a declarat acesta.

Din primele verificări, tirul ar fi derapat din cauza lapoviței, iar remorca a ajuns pe sensul opus şi a lovit puternic cabina camionului, spun polițiștii.

Grav rănit, șoferul a fost preluat de un echipaj de la ambulanță și transportat la cel mai apropiat spital, unde a primit îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească exact cine se face vinovat de producerea accidentului.

Traficul în zonă a fost blocat aproape o oră, timp în care s-au format cozi de mașini pe aproape zece kilometri.