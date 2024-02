Un român psihotic a fost bătut într-o secție de poliție din Spania, în timp ce cerea ajutor. „Doamne, unde am ajuns”

Incidentul a avut loc în mai 2022, când românul a confundat secția de poliție spaniolă cu un spital. El a fost lovit cu pumnii și picioarele de un polițist care și-a recunoscut fapta și a oferit compensații morale de 9.000 de euro victimei, scrie El Dia de Valladoid.

Polițistul a declarat în sala de judecată că victima incepuse să pună întrebări neclare și și-a justificat agresiunea fizică spunând că nu era conștient de problema de sănătate a românului și că era obișnuit cu astfel de reacții nejustificate în secția de poliție.

El a mai spus că era singurul responsabil pentru serviciul de pază la intrare, în condițiile în care suferea de Covid și avea febră în ziua incidentului și că era agitație, deoarece șoferul taxiului care l-a adus pe român dorea să fie plătit și mai erau și alte persoane care cereau ajutorul.

Incidentul ar fi escaladat atunci când românul a dispărut în interiorul secției de poliție și că l-ar fi lovit după ce a opus rezistență în timpul capturării.

„M-am întors la orfelinat?”

Victima a spus în timpul procesului că a avut o criză psihotică și că a crezut că va putea primi ajutor la poliție. El a povestit că agresiunea fizică i-a adus aminte de momentele în care era bătut la orfelinat și ținut într-un butoi cu apă ca pedeapsă.

„Am fost foarte rău. Am văzut un steag al statului Spaniol și am intrat să întreb de psihiatrul meu", a povestit românul. „M-am gândit: Doamne, unde am ajuns, m-am întors la orfelinat?!", a povestit el.

