De ce boală gravă a suferit Mioara Roman. Fosta soție a lui Petre Roman a murit la 83 de ani. „Aveam 18% șanse să trăiesc”

Avea 83 de ani și o carieră remarcabilă. Mioara Roman a fost profesoară de limba arabă la Universitatea București și ani la rând a condus secția de limbă arabă a radioului public.

Moartea Mioarei Roman a fost anunțată de fiica ei, Oana.

„Drum lin în lumină, mama mea bună și frumoasă. Îngerii să te vegheze. Te iubesc și te voi iubi mereu!”, a transmis Oana Roman.

Născută pe 19 aprilie 1940, Mioara Roman a copilărit la Varșovia, unde tatăl ei era diplomat. Și-a făcut studiile în țară, unde s-a specializat în limba arabă. Vreme de 17 ani a fost jurnalist la radioul public și a condus secția în limba arabă. Din această postură i-a intervievat pe fostul președinte egiptean Hosni Mubarak și pe fostul Rege Hussein al Iordaniei. De asemenea, a predat limba arabă la Universitatea București.

Reporter: Este adevărat că v-ați luat doctoratul în suferință?

Mioara Roman: „Da. Dar știi de ce? Pentru că am fost și foarte bolnavă. În `84 am avut melanom, un cancer foarte grav, aveam 18% șanse să trăiesc și am trăit”.

Din 1974 și până în 2007 a fost căsătorită cu Petre Roman, cel care avea să devină premier după căderea comunismului.

După divorț, cei doi nu au păstrat legătura, însă Miorei Roman i-au rămas alături cele două fiice, Oana și Catinca.

Mioara Roman: „Aș fi vrut o viață mai liniștită. Mai așezată, mai mult în familie. Sigur, din punctul ăsta de vedere, după Revoluție, n-a fost chair așa, deși am ținut cu dinții să păstrăm totuși tradiția aceasta a familiei”.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 23-02-2024 19:19