Un polițist, un medic şi un asistent medical, condamnaţi definitiv la închisoare cu suspendare. Cum au ajutat un șofer beat

Un poliţist din Maramureş, un medic şi un asistent medical au fost condamnaţi definitiv la închisoare cu suspendare după ce au ajutat un bărbat care fusese prins băut la volan.

Astfel, ei au acceptat ca, în locul bărbatului, să îi fie recoltat sânge mamei acestuia, pentru stabilirea alcoolemiei, transmite News.ro.

Potrivit Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), Curtea de Apel Cluj a condamnat, în 21 octombrie, un agent de poliţie de la Poliţia Judeţeană Maramureş, pentru favorizarea făptuitorului şi fals intelectual, la executarea pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani; un medic de gardă, pentru favorizarea făptuitorului şi fals intelectual, la executarea pedepsei de 1 an şi 7 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, şi un asistent medical, pentru favorizarea făptuitorului şi fals intelectual, la executarea pedepsei de 1 an şi 7 luni închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Hotărârea este definitivă.

Cei trei au fost trimişi în judecată în 14 octombrie 2019, de către procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, ca urmare a finalizării urmăririi penale, efectuate cu sprijinul poliţiştilor anticorupţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Maramureş.

"În sarcina poliţistului s-a reţinut faptul că, în data de 2 martie 2019, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de agent de poliţie cu atribuţii pe linie de poliţie rutieră, în incinta unei unităţi medicale, împreună cu celelalte două cadre medicale inculpate, a acordat ajutor material unui suspect, în scopul împiedicării tragerii la răspundere penală a acestuia. Suspectul era cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi ar fi trebuit să îi fie recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, sens în care poliţistul a consimţit ca aceste probe să fie recoltate de la mama suspectului (martor în cauză) şi nu de la persoana care a săvârşit fapta", arată DGA.

Totodată, poliţistul a atestat prin semnătura sa menţiunile necorespunzătoare adevărului din procesul-verbal de recoltare a mostrelor biologice, conform cărora mostra de sânge s-a recoltat de la suspect, în vederea determinării alcoolemiei acestuia.