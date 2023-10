Un polițist implicat în cazul tânărului drogat care a murit în Capitală era cercetat disciplinar. Ce a făcut

În luna martie, alături de câțiva colegi de la secția 17, bărbatul i-a încătușat pe doi soți din Sectorul 5. Agenții fuseseră chemați să îl potolească pe fratele și cumnatul celor doi, dar i-au imobilizat inclusiv pe ei.

Imaginile filmate la sfârșitul lunii martie și făcute publice abia acum surprind momentul în care unul dintre polițiști pulverizează spray lacrimogen în fața unui bărbat. Vecinii chemaseră poliția pentru că individul făcea gălăgie, dar odată ajunși, agenții Secției 17 ar fi făcut abuz de putere, susțin cei implicați.

Vasile Țurcan: „Mi-a dat cu spray-ul de la distanță chiar în ochi. Am auzit pe ăla care mi-a dat cu spray-ul zicând: hai, bă, că nu mă joc! Și atunci am pus mâna la ochi și am intrat în curte. Și numai am început să țip. Urlam de durere, nu mai puteam”.

Și fratele primului bărbat, care a asistat la scenă, a fost pus la pământ.

Cei doi soți îi acuză pe agenți că după ce i-au încătușat abuziv, i-au dus la secție unde i-au ținut câteva ore legați de o bancă.

Tonel Pop, avocatul celor doi soți: „Era foarte frig afară. Pe doamna a luat-o în pijamale, fără ciorapi, în niște papuci pe care și i-a pierdut pe acolo și i-au ținut în frig cred că vreo trei ore până ce agenții tot în curtea publică au completat niște acte - așa cum a găsit și corpul de control - în fals!”

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române: „Polițiștii Serviciului Control Intern s-au sesizat din oficiu cu privire la posibila săvârșire a infracțiunilor de abuz în serviciu și fals intelectual, având în vedere că în documentația întocmită de agenții de siguranță publică se regăseau anumite neconcordanțe, iar procedura de imobilizare și încătușare a celor două persoane nu ar fi fost raportată ierarhic”.

Unul dintre polițiștii care l-au încătușat pe bărbatul din imagini este Marian Pereteanu - un agent cu șase ani vechime. Deși era cercetat penal și disciplinar pentru abuz în serviciu în acest caz, același agent a folosit spray-ul lacrimogen și bastonul din dotare și în momentul încătușării lui Eduard Giosu, șase luni mai târziu.

Între timp, au apărut noi imagini cu momentul care lipsește de pe bodycam-ul polițistei. Secvențele sunt surprinse de camerele de supraveghere ale unui supermarket, însă din cauza calității slabe nu se observă foarte clar ce se întamplă.

Polițistul Secției 17 a declarat că bărbatul care a murit la o săptămână de la intervenție a fost ținut pe holul spitalului mai bine de o oră, fiind preluat de medici în jurul orei șase dimineața. În acest interval, în imaginile de pe bodycam se vede cum Eduard Giosu este încătușat cu fața în jos pe patul de spital, fără să fie nevoie - așa cum au recunoscut reprezentanții Poliției Române.

Departamentul pentru Situații de Urgență investighează, de asemenea, modul în care a acționat echipajul SMURD care a intervenit la fața locului.

