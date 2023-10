Cine este polițistul din Giurgiu care agresa fizic şi verbal copii instituţionalizaţi

Poliţistul din Giurgiu filmat în timp ce agresează fizic şi verbal copii instituţionalizaţi are 30 de ani şi o experienţă de patru ani, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, Ramona Stan.

Ramona Stan a declarat, vineri, jurnaliştilor, că poliţiştii au mers la acel centru după ce au auzit gălăgie acolo.

„Poliţiştii se aflau în patrulare şi au auzit zgomot. S-au deplasat la faţa locului şi au aplicat cele două sancţiuni”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Ramona Stan a fost întrebată despre poliţist şi a fost rugată să caracterizeze intervenţia acestuia.

„Nu este ok ceea ce a făcut, de aceea este o anchetă în desfăşurare. Poliţistul are 30 de ani, are o vechime în Poliţie de aproximativ patru ani, era apt din punct de vedere psihologic şi până acum nu au mai fost sesizate astfel de situaţii la adresa lui. Este o anchetă în curs de desfăşurare care va stabili împrejurările în care a avut loc evenimentul”, a precizat Ramona Stan, care a menţionat că poliţistul nu a mai avut astfel de probleme.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu a afirmat că poliţiştii intervin des la acel centru.

„Avem sesizări privind săvârşirea unor infracţiuni de furt de către cei din cadrul DGASPC. Zilele trecute un beneficiar a fost surprins în timp ce sustrăgea bunuri dintr-o societate comercială, produse alimentare, dar şi infracţiuni de distrugere a mobilierului”, a precizat Ramona Stan.

Ea a mai fost întrebată câte alte dosare penale sunt în lucru şi care vizează DGASPC.

„Avem trei dosare penale în lucru, ca urmare a sesizării Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi a unei alte publicaţii scrise. Aceste dosare vizează săvârşirea unor infracţiuni de act sexual cu un minor, întreruperea cursului sarcinii şi abuz în serviciu”, a explicat Ramona Stan.

Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu pentru purtare abuzivă şi a dispus cercetarea disciplinară a unui poliţist, după ce în spaţiul public au apărut imagini în care acestea agresează fizic şi verbal o tânără aflată sub protecţia DGASPC şi ameninţă şi înjură o altă persoană.

Fapta a avut loc în luna aprilie, când poliţistul a intervenit în centru pentru că tinerii făceau zgomot, oficialii Poliţiei Giurgiu transmiţând, vineri, că instituţia acum a aflat despre comportamentul poliţistului.

Dată publicare: 06-10-2023 15:15