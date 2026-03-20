Incidentul a fost surprins în imaginile camerelor de supraveghere vizionate de poliţişti, care astfel l-au prins de suspect în doar câteva ore.

Poliţiştii arădeni au avertizat, vineri, asupra riscului ca astfel de cazuri să se repete, oameni vulnerabili fiind abordaţi sub pretextul unei manifestări de afecţiune, pentru ca în cele din urmă să le fie furaţi banii, fără să fie atrase privirile trecătorilor, care pot crede că persoanele respective se cunosc.

Poliţiştii spun că metoda "împrietenirii şi îmbrăţişării" a mai fost folosită, iar vârstnicii nu trebuie să ofere încredere sau compasiune unor necunoscuţi care îi abordează.

Bărbatul de 89 de ani a fost abordat pe stradă sub pretextul unei probleme medicale pe care le-ar avea o altă persoană.

"După prezentarea presupusei probleme medicale, într-un cadru plin de compasiune şi empatie, persoana s-a apropiat de octogenar, a încercat să-l îmbrăţişeze şi profitând de vulnerabilitatea persoanei vârstnice, i-a sustras din buzunarul hainei un portofel cu 4.500 de lei, după care a plecat într-o direcţie necunoscută. Odată ce persoana vătămată a constatat lipsa portofelului, ne-a sesizat", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Poliţiştii au vizionat imagini surprinse de camere de supraveghere din zonă şi după doar câteva ore l-au identificat pe bărbatul care a furat banii.

Suspectul are 58 de ani şi este din judeţul Hunedoara. El a fost dus la audieri, în timp ce banii au fost recuperaţi şi returnaţi păgubitului.