Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea a atacului unui cerb, în condiţiile în care trupul bărbatului prezenta leziuni grave.

Conform datelor publicate, vineri, de Romsilva pe pagina de Facebook, persoana în cauză era angajat al Ocolului Silvic Şomcuta Mare, din cadrul Direcţiei Silvice Maramureş, scrie Agerpres.

Pădurarul a fost găsit cu leziuni grave

„Pădurarul, în vârstă de 50 de ani, angajat al Romsilva din anul 2017, plecase de la domiciliu după ora 18:00, pentru a efectua o patrulare în perimetrul complexului de vânătoare, care se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 520 de hectare. Acesta urma să se întâlnească cu maistrul de vânătoare pentru verificarea perimetrului. Întrucât nu a mai putut fi contactat telefonic şi nu s-a prezentat la întâlnirea stabilită, colegii noştri au început să îl caute, fiind informat şi şeful ocolului silvic. În jurul orei 21:00, pădurarul a fost găsit cu leziuni grave, incidentul fiind anunţat imediat la numărul unic de urgenţă 112 şi notificat şi Inspectoratul Teritorial de Muncă", arată sursa citată.

Romsilva ia în calcul atacul unui cerb

Una dintre ipotezele luate în calcul în acest caz este atacul unui cerb.

„Una dintre primele ipoteze luate în calcul este aceea a unui posibil atac al unui cerb, în contextul sezonului de împerechere, perioadă în care masculii pot manifesta un comportament deosebit de agresiv. Această ipoteză urmează să fie verificată în cadrul anchetei", precizează Romsilva.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor exacte în care s-a produs decesul.

„Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva îşi exprimă profundul regret pentru pierderea colegului nostru şi transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate, apropiaţilor şi tuturor celor care l-au cunoscut. Suntem alături de familia îndurerată în aceste momente dificile", se mai menţionează în postarea citată.