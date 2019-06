Un nou caz "Sorina". O fetiţă din Bocşa, pe cale să fie despărţită de asistentul maternal care a crescut-o

O fetiţă de 7 ani este pe punctul de a fi despărţită de asistentul maternal din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, care a crescut-o de la vârsta de un an, deşi acesta susţine că a depus la Protecţia Copilului dosar de adopţie, informează News.ro.

Fetiţa ar urma să fie adoptată de o familie din Timişoara, deşi nu doreşte să plece.

Potrivit reper24.ro, citat de News.ro, Gabriela, care are 7 ani, a fost crescută de un asistent maternal din Bocşa de la vârsta de un an şi două luni.

Familia mai are nouă copii şi a adoptat o fetiţă pe care a avut-o ani de zile în plasament.

„Acum câteva zile am primit o somaţie că în data de 3 iulie va trebui să o predăm pe micuţa Gabriela. Problemele au demarat destul de rapid şi de ascuns. Era o fetiţă cu multe dificultăţi şi am zis că ne vom strădui, cu ajutorul lui Dumnezeu, să facem tot ce putem să o recuperăm, iar astăzi pot spune că, parţial, este recuperată. Are probleme de sănătate, care sunt din naştere”, a declarat asistentul maternal Cornelia Miloş, citată de reper24.ro.

Femeia a povestit că, la câteva zile după ce au luat-o în plasament, Gabriela a făcut spasmul hohotului de plâns, diagnostic stabilit de un medic specialist din Timişoara. În urma tratamentului, starea fetiţei s-a îmbunătăţit.

Femeia povesteşte că, în momentul în care familia din Timişoara care doreşte să o adopte pe Gabriela a început să facă vizitele de potrivire, Gabriela a crezut că sunt prieteni de familie. În momentul în care a aflat că aceştia doresc să o ia de la cei care au crescut-o, stările emoţionale şi comportamentul Gabrielei s-au schimbat brusc.

„Vizitele şi vestea adopţiei de către o altă familie au creat stări vulnerabile, extreme, şi o repulsie a Gabrielei pentru orice vizită. La şcoală m-a întrebat chiar şi doamna învăţătoare ce se întâmplă cu Gabriela: nu-şi mănâncă pacheţelul, nu mai comunică cu nimeni, plânge, stă singură la geam. Noi am încercat să o pregătim pentru o eventuală adopţie, dar am creat durere în sufletul ei”, mai povestit femeia.

Aceasta susţine că a notificat Protecţia Copilului că vrea să o adopte pe Gabriela, ba chiar a depus dosarul şi a avut loc şedinţa de începere a perioadei de evaluare. La câteva ore, însă, după şedinţa de evaluare, femeia a fost notificată că trebuie să predea fetiţa pentru a fi adoptată de o altă familie.

