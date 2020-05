Un microbiolog român spune că aspirina și pastilele pentru durerile de gât sunt eficiente împotriva coronavirusului

Un reputat microbiolog român susține că banalele pastile pentru durerile de gât sunt eficiente în tratamentul împotriva Covid-19. Mai mult, chiar și aspirina, probabil cel mai comun medicament din lume, poate trata cu success coronavirusul.

Născut în Botoșani, prof.univ.dr. Vania Atudorei este microbiolog federal al RMCCM (Registered Microbiologist of Canadian College of Microbiologitsts) și membru al Consiliului de Administrație PharmaBioDéveloppement al Guvernului provinciei Québec și farmacolog, cu dublu doctorat pe microbiologie în Elveția și Canada, stabilit în Laval.

Într-un amplu interviu pentru Știri Botoșani, microbiologul Vania Atudorei spune că banalele pastile pentru durerile de gât sunt eficiente împotriva noului coronavirus.

”Am găsit referințe că pastile împotriva durerilor de gât, care conțin combinația de alcool diclorobenzilic și amil metacresol, sunt eficiente împotriva coronavirusurilor, pentru a le reduce drastic chiar și după 2 minute de contact. Aceste produse pot fi găsite în farmacii sub numele comerciale de Cepacol, Strepsils sau pastile antibacteriene pentru dureri de gât și nu sunt scumpe (aveți grijă să citiți bine eticheta și să nu le confundați cu produse similare care conțin doar mentol și benzocaină care nu sunt eficiente)”, a declarat microbiologul.

Vania Atudorei citează studii universitare, potrivit cărora ”aceste două substanțe combinate afectează învelișul viral și au efecte semnificative în reducerea infecțiozității anumitor viruși infecțioși în gât și astfel în saliva reducând astfel, contagiozitatea de transmitere de la persoană la persoană”.

Aspirina e eficientă, dar...prea ieftină

Prof.univ.dr. Vania Atudorei mai spune că sunt preferate remediile scumpe celor ieftine, dând exemplul banalei aspirine.

”Mi-am pus întrebarea care sunt simptomele clasice ale virozei provocate de COVID-19 și dacă există un medicament singur capabil să acționeze împotriva acestor simptome. Spre marea mea surprindere răspunsul pe care l-am găsit este: DA. Deci simptome importante: febra, dureri, inflamații și coagularea sângelui. Ei bine: aspirina combate și febra, și durerile, și inflamația și este și anticoagulantă”, a spus microbiologul.

”Dacă mă întrebați de ce nu se prescrie aspirina, nu am să vă răspund și am să va las ca să găsiți singuri răspunsul. În discuțiile mele actuale cu specialiști din Franța, România, Elveția, Anglia și Germania mi s-a spus ca aspirina are contraindicații de exemplu la bolnavii de astm. Răspunsul e simplu: dacă vreți să aflați totul despre un medicament trebuie să căutați pe internet monografia medicamentului, completă, care conține zeci de pagini și care este redactată de compania mamă. Pentru aspirină, este compania germană Bayer. Deci da, e contraindicată DAR numai pentru bolnavii de astm provocat de către compuși chimici care conțin săruri ale acidului salicilic, salicilați, așa cum este cazul aspirinei a cărui nume chimic este acid acetil- salicilic. Deci dacă persoana este alergică la acești compuși. Mi s-a mai spus că aspirina poate să dea dureri de stomac și iritații gastrice. Da, e normal este acidă. Numai că astăzi exista comprimate de aspirină înrobate (sau filmate) acoperite cu un strat protector, care face ca ea să nu se mai dizolve în stomac ci traversează stomacul și se dizolvă în intestin, unde nu mai provoacă dureri”, continua microbiologul român.

Iar asipirina nu este recomandată din considerente pur financiare, consideră Atudorei: ”Numai că aspirina costă prea ieftin, iar Big Pharma și farmaciile nu fac mare profit cu ea. Iată și calculul: 1 gram de Redemsivir pur costă 3750 de dolari, iar 1 gram de aspirină pură costă 1 cent”.

Ce tratamente se folosesc în lume

Microbiologul expune și tratamentele folosite acum în lume contra Covid-19.

”În prezent există mai multe scheme de tratament împotriva acestui virus. Iată câteva exemple.

- Agenția Federală din USA pentru Medicamente și Alimente FDA a aprobat recent medicamentul Ivermectin, un antiparazitar contra viermilor intestinali, medicament pentru care în 2015 s-a decernat și un Premiu Nobel de Medicină. Studii publicate în Australia la Melbourne, afirma că numai în 48 de ore acest remediu a scăzut cantitatea de virus de peste 99 % .

- FDA a aprobat și antiviralul Remdesivir fabricat de către compania americană Gilead, lider mondial în medicamente antiretrovirale, care se pare că nu dă rezultatele așteptate decât la 1/3 din cazuri.

- Pentru chlorochina și hidroxiclochina utilizate contra malariei și recomandate de către unii medici la ora actuală, dovezile de eficacitate sunt insuficiente. Dar graba strică treaba. Așa s-au dat autorizații rapide și pentru teste de confirmare a virusului de exemplu pentru aparatele Spartan Scientific din Canada, fabricate la Ottawa care au dat rezultate bune experimentale în Laborator dar rezultate proaste, false în practică încât acum câteva zile Ministerul Federal al Sănătății din Canada a retras autorizația și a interzis utilizarea acestor teste de depistare”, mai spune microbiologul român.