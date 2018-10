Un membru al secției de vot a refuzat să dea mâna cu Băsescu și Dragnea. Le-a făcut un semn discret

Dacă cetăţenii obişnuiţi nu s-au înghesuit la urne în prima zi a referendumului, unii dintre politicieni şi-au exprimat opţiunea devreme.

Premierul Viorica Dăncilă a fost la secţia de votare de la 9 dimineaţa, urmată de fostul preşedinte Traian Băsescu. La acelaşi liceu din Capitală a ajuns şi şeful PSD, Liviu Dragnea, dar în jurul prânzului.

Viorica Dăncilă a votat alături de soţ, la un liceu din zona Primăverii.

Viorica Dăncilă, premierul României: ''Tema familiei este una importantă pentru noi toţi, am votat pentru valorile în care eu cred''.

La scurtă vreme, în acelaşi loc a ajuns şi Traian Băsescu, care i-a salutat pe membrii secţiei de votare. Unul dintre ei a refuzat să-i strângă mâna.

Traian Băsescu, senator PMP: ''Da, un domn care citea o carte, ceea ce arată că şi comisia e politizată."

Câteva ore mai târziu a păţit-o şi şeful PSD, Liviu Dragnea. Şi nu cu unul, ci cu doi dintre membrii secţiei de votare.

Liviu Dragnea, preşedintele PSD: ''Eu cred că e momentul să decidem noi ce societate şi ce ţară să avem şi cum să trăim în ţara asta."

Reporter: "Şi dumneavoastră aţi avut parte de un incident neplăcut. Au refuzat două persoane să dea mâna cu dumneavoastră."

Liviu Dragnea: "Şapte ani de-acasă!''

Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului: ''In semn de respect, ţinând cont că este şi un drept constituţional, prin care milioane de romani au semnat că acest referendum să aibă loc''.

Ludovic Orban, preşedintele PNL: "Am spus că voi participa la vot spre deosebire de alţi lideri politici, am refuzat să mă poziţionez politic şi să implic partidul în acest referendum.''

În schimb, liderul UDMR Kelemen Hunor nu a putut să voteze.

Kelemen Hunor, preşedinte UDMR: ''Voi vota, nu ştiu unde, sunt pe drum. Am vrut să votez la Arad, dar vineri la aeroport m-am trezit fără buletin. Nu am buletinul la mine recunosc aici am vrut să votez''.

Sunt însă şi politicieni care spun că boicotează referendumul. Unul dintre ei este preşedintele USR.

Dan Barna, preşedinte USR: ''Nu, nu am fost la vot evident. Referendumul este un exerciţiu de inutilitate, pentru că acest referendum nu va schimba situaţia nimănui din România. Poziţia de boicot pe care eu mi-am asumat-o în cazul unui referendum, boicotarea este manifestarea unei opţiuni active, tocmai pentru a nu se ajunge la o majoritate care să schimbe o Constitutie''.

În schimb a fost la vot Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Patriarhul Daniel: ''Am votat pentru modificarea în forma făcută de Parlament''.

