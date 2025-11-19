În ancheta privind decesul pacientului din ambulanță, la Tg. Jiu, apare un nume legat de moartea unui băiat de 16 ani în 2024

Stiri actuale
19-11-2025 | 13:43
ambulanta gorj
Pro TV

Poveste revoltătoare la Târgu Jiu, unde un bărbat de 78 de ani a murit în ambulanţa care îl plimba între secţiile Spitalului Judeţean.

autor
Gigi Ciuncanu

Omul a suferit un infarct. În urmă cu un an, în aceeași unitate sanitară, un băiat de 16 ani și-a pierdut viața, din cauza peritonitei, după un şir nepermis de întârzieri.

Pacientul de 78 de ani a ajuns la spitalul Județean Târgu Jiu, pe 4 noiembrie, cu dureri abdominale. La ora 13 a fost dus la camera de gardă, unde, după consult, un specialist în medicină internă a cerut investigaţii suplimentare în Secția Boli Infecțioase, care se afla în altă clădire, la 2 kilometri distanţă. Omul a fost dus acolo cu o salvare.

A fost din nou consultat şi s-a cerut părerea unui chirurg, fapt ce a presupus ca omul să fie adus înapoi la camera de gardă.

La 17.30 l-a văzut şi chirurgul, dar între timp, medicul din camera de gardă a cerut un nou consult la Boli Infecțioase şi la Neurologie. Până la sosirea ambulanţei, pacientul a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au reușit să îl resusciteze și l-au trimis totuşi, spre Neurologie, la doi kilometri distanţă. Era ora 19 şi 10.

Citește și
malpraxis
Nu au apucat sa isi stranga bebelusul in brate. Drama unor parinti din Tg Jiu a caror fetita a murit la nastere

În curtea spitalului în ambulanță, starea omului a devenit critică şi în final a murit.

Dr. Claudiu Constantinescu, Ambulanța Gorj: În ciuda efortului de resuscitare, nu a mai putut fi adus la viață și decesul s-a declarat în ambulanță."

După moartea pacientului a fost demarata o anchetă internă.

Mihaela Țicleanu – purtător de cuvânt SJU Târgu Jiu: „Toți medicii implicați în acest caz au fost convocați la discuții și li s-a luat declarație scrisă de către membrii comisiei de cercetare disciplinară."

Iar a doua zi, unitatea medicală a fost amendată.

Daiana Militaru – purtător de cuvânt DSP Gorj: „S-a aplicat o amendă în valoare de 30.000 de lei pentru nerespectarea ordinului 1706/2007 privind organizarea și conducerea unităților de primiri urgențe."

Coincidență mortală

Dosarul penal pentru ucidere din culpă o vizează pe doctoriţa de gardă care putea decide ca pacientul să nu fie mutat de acolo. Aceeaşi doctoriţă apare şi în dosarul morţii unui băiat de 16 ani, în urmă cu un an, după ce chirurgul nu a vrut să îl opereze, pentru că nu avea specializare pediatrică. Contactată pentru un punct de vedere doctoriţa nu a răspuns.

Bianca Boian – sora băiatului decedat acum un an: Ei se folosesc de legile care îi apără, dar pe noi cine ne apără, cine ne plătește durerea prin care trecem în fiecare zi câte un părinte își pierde copilul în spital."

Dosarul penal, deschis atunci pentru ucidere din culpă este încă în faza de cercetare.

Sursa: News.ro

Etichete: spital, Targu Jiu, medic, pacienti morti,

Dată publicare: 19-11-2025 13:37

