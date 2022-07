Un incendiu a distrus o cultură de grâu, în plin sezon de recoltare

Flăcările s-au extins și la o suprafață mare de miriște. Se pare că incendiul a pornit de la o scânteie produsă la utilajul agricol folosit la recoltarea cerealelor.

Focul s-a aprins între localitățile Vladimirescu și Horea de lângă Arad. Fermierii erau la recoltat când o scânteie a declanșat prăpădul.

Călin Roman, proprietar: „Eu eram acolo, am intervenit am urcat pe cisternă, dar nu am putut. Nu știm de la ce. Poate o scânteie, un ciob de sticlă a putut să lovească cuțitul de la combină, o piatră, nu știu că focul nu era în zona combinei, chiar nu știu. Bine că nu am ars și o combină cam 35 de hectare de grâu. A ars și miriște, vreo 40-50 de aia. Grâul este o problemă, cel mai bun grâu l-am avut acolo și l-am lăsat mai la urmă”.

Pe un pământ uscat de secetă flăcările s-au extins rapid, iar fumul gros era vizibil din depărtare. Abia după două ore au reușit pompierii să stingă tot.

George Pleșcă, ISU Arad: „Incendiul se manifesta la un lan nerecoltat și la miriște în momentul sosirii echipajelor de intervenție acesta se manifesta violent favorizat de condițiile meteo, vânt puternic și căldură. În sprijin au fost trimise alte două echipaje ale pomierilor din Arad și două echipaje ale serviciului de voluntari. De asemenea, propietarul terenului a intervenit cu utilaje pentru creerea unei bariere de pământ.”

Din cauza secetei și a temperaturilor ridicate din vestul țării, pompierii din Arad sunt chemați aproape zilnic să stingă incendii izbucnite în lanurile de cereale sau pe miriști.

Dată publicare: 08-07-2022 17:27