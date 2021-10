Un înalt funcționar al Comisiei Europene, condamnat la șase ani de închisoare. Ce faptă a comis

Shutterstock

Un înalt funcţionar al Comisiei Europene, cu cetăţenie estoniană, a fost condamnat la şase ani de închisoare pentru că a violat o angajată, conform unei informaţii din ziarul belgian La Libre Belgique, confirmată vineri pentru AFP, informează Agerpres.

Curtea de apel de la Bruxelles a refuzat să îl încarcereze pe acuzat după această condamnare, iar acesta, care neagă violul, rămâne în libertate până la examinarea recursului său în casaţie, au declarat pentru AFP doi avocaţi implicaţi în acest caz.

Faptele au avut loc în 2015 în birourile Comisiei Europene din Bruxelles.

Margus Rahuoja, un estonian în vârstă de 54 de ani, director în cadrul Direcţiei Generale Mobilitate şi Transporturi a Comisiei, a violat o colegă franceză cu 20 de ani mai tânără decât el, după o petrecere pe care a organizat-o în departamentul său.

În timpul anchetei, el a susţinut întotdeauna că tânăra şi-a dat consimţământul, dar argumentele sale au fost respinse de judecătorii din cele două procese succesive.

În primă instanţă, în februarie 2019, a fost condamnat la patru ani de închisoare.

Instanţa de la Bruxelles reţinuse deja ca circumstanţă agravantă a violului faptul că victima lucra sub responsabilitatea sa, ca asistent juridic.

Potrivit lui Cedric Vergauwen, avocatul femeii, pedeapsa a fost majorată în apel, la 23 septembrie, din cauza gravităţii faptelor, dar şi din cauza atitudinii acuzatului. "El a negat cu insistenţă şi a vorbit mereu de o relaţie consensuală", a spus avocatul.

"A fost depus un recurs în casaţie, care suspendă executarea sentinţei", a declarat Romain Delcoigne, care îl apără pe Rahuoja.

Avocatul a confirmat, de asemenea, că, în urma deciziei Curţii de Apel, procuratura a cerut arestarea imediată a condamnatului, dar judecătorii nu au dat curs cererii.

Instanţa a subliniat că Rahuoja s-a prezentat întotdeauna la audieri şi a exclus orice risc de sustragere de la justiţie.

Oficialul estonian va rămâne în libertate până când Curtea de Casaţie va lua o decizie finală în acest caz, ceea ce este puţin probabil să se întâmple înainte de începutul anului 2022, după cum estimează avocaţii.

Potrivit La Libre Belgique, Margus Rahuoja şi-a păstrat salariul de director de "peste 14.000 de euro" net pe lună, deşi a fost suspendat din funcţie după ce cazul a ieşit la lumină.

"Salariul său a fost redus doar pentru câteva luni", a declarat Vergauwen pentru AFP, lucru pe care Delcoigne nu a putut să îl comenteze.

Potrivit site-ului "Who is who" al instituţiilor UE, Rahuoja este în continuare, în mod oficial, "consilier superior pe probleme de multimodalitate" ("Senior Multimodality Adviser") în cadrul DG Mobilitate.