Obiectul a fost observat de un cuplu care făcea jogging pe malul mării. Mai multe echipaje de poliție au ajuns în locul indicat, iar zona a fost asigurată. Potrivit specialiștilor, fragmentul de dronă adus de valuri pare a fi o aripă sau un flaps de dronă de fabricație rusească. Este realizat din carton, fibră de sticlă și polistiren.

Criminaliștii au ridicat pentru expertiză bucata de dronă. Vă reamintim că, numai în decursul ultimei săptămâni, valurile au adus la mal alte două fragmente de drone, unul în stațiunea Mamaia, celălalt pe plaja din Costinești.