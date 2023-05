ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Arad. Un copil mort și 4 persoane dispărute, după ce s-au răsturnat cu barca

Oamenii au avut încredere într-un barcagiu băut, spune poliția, și s-au răsturnat cu barca în mijlocul apei. Un copil de trei ani a murit înecat - alți doi, frate și soră, sunt dispăruți și nu se știe nimic nici de tatăl lor și de încă un adult. Bărbatul care conducea ambarcațiunea a fost reținut pentru ucidere din culpă. Era sub influența alcoolului, nu avea barca înregistrată și nici permis să o conducă.

Militarii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au scotocit din bărci, pe mai mulți kilometri, râul Mureș - cu speranța că îi vor găsi pe dispăruți. O mamă și-a pierdut în apă adâncă fiul de 11 ani, fata de 6 ani și soțul. Nu se mai știe nimic nici de un al doilea bărbat.

Nici scafandrii nu au reușit să le găsească urma.Ioan Tăbârcă, ISU Arad: „Mureșul este foarte mare și vegetaţie multă și copaci căzuți, curenți, pentru scafandrii este destul de greu. Tulbure apa.”

La căutări ajută și localnicii. Responsabilii folosesc două sonare și un elicopter. Au adus la mal barca în care erau adulții și copiii. Era la 3 kilometri de locul în care s-a răsturnat.

Letiția Stoian, primar Semlac: „Sperăm la Dumnezeu să îi putem găsi.”

Cei patru au dispărut în râul Mureș duminică seară, când voiau să îl traverseze cu o barcă, la granița dintre județele Arad și Timiș - prin dreptul localității Semlac.

Voiau să ajungă la o terasă.

Ambarcațiunea - din lemn, cu motor - aparţinea unui bărbat din zonă, de 33 de ani. Pe lângă barcagiu, 11 persoane au urcat la bord. Șase erau copii.

Toți au căzut în apă după ce - la aproape 3 metri de mal - barca s-a răsturant, cel mai probabil din cauza supraîncărcării. Doar 8 dintre cei care erau în ambarcațiune au ajuns la mal - singuri sau ajutați de martori.

Copilul - un băiat de 3 ani - a fost scos din apă în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi resuscitat. Alți trei copii - cu vârste între 3 și 6 ani - au ajuns la spital.

Polițiștii au stabilit că proprietarul bărcii nu avea permis pentru conducerea unei ambarcațiuni și era băut. Ar fi avut o alcoolemie de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, barca pe care o folosea nu era înregistrată. Bărbatul a fost reținut pentru ucidere din culpă.

Reporter: „Cât de periculos este ce au făcut ei, să urce 12 persoane în barcă?”

Bărbat: „Vai de... foarte periculos. Mai mult de 4 persoane, 5 maxim nu ai ce să te urci... Și el nici nu are experiență. Are de un an de zile barca și motorul.”

Tânăr: „A fost o barcă improvizată - ca să zic așa, nu poți numi barcă aia. Nu e de joacă cu apă mai ales că ieri a crescut apa vizibil cu ochii, veneau numai butuci foarte mari. Eu zic că Mureșul nu e pentru oricine, dacă nu ai permis...”

În momentul în care a avut loc accidentul, râul Mureș avea în acea zonă peste 4 metri adâncime. Ieri - spun localnicii - crescuse cu un metru și jumătate.

Bunica băiatului dispărut: „Ce minte or avut să se plimbe cu barca pe Mureș cu 8 copii. Uită-te cât de mare și de adâncă este apa și cu un om beat.”

Căutările pentru găsirea celor dispăruți continuă.

