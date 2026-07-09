Parchetul ceruse arestarea preventivă, dar instanța a dispus o măsură mai ușoară, transmite news.ro.

Incidentul a avut loc în data de 27 iunie 2026, în jurul orei 23:30, pe strada Ion C. Brătianu din Cluj-Napoca, în fața sediului regional al BNR. Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, inculpatul, identificat ca fiind Paul Andrei Țenț, chirurg maxilo-facial, l-a agresat fizic pe jandarmul aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, aplicându-i patru lovituri la nivelul feței și al corpului, inclusiv una cu palma care i-a smuls ochelarii de vedere.

Amenințări cu pierderea locului de muncă

Pe lângă agresiunea fizică, medicul i-a adresat jandarmului „numeroase injurii și amenințări, atât cu moartea, cât și cu săvârșirea unor fapte păgubitoare constând în pierderea locului de muncă, condamnarea sa penală și, implicit, suferirea unor consecințe pecuniare defavorabile”, cauzându-i o stare de temere.

Procurorii au reținut că inculpatul și-a declinat în mod repetat și insistent statutul social și funcția – conferențiar universitar, chirurg, șeful secției de chirurgie – pentru a-l intimida pe jandarm și a-l determina să nu aplice măsurile legale.

Arest la domiciliu, în loc de arest preventiv

Parchetul a propus arestarea preventivă, apreciind că medicul a dat dovadă de o atitudine disprețuitoare la adresa valorilor sociale esențiale, dar instanța a respins propunerea și a dispus arestul la domiciliu. Decizia nu este definitivă.

Pe portalul instanțelor de judecată figurează un dosar în care numele lui Paul Andrei Țenț apare ca fiind arestat la domiciliu din 7 iulie. Cazul a stârnit numeroase reacții în mediul medical și universitar, întrucât inculpatul este un cadru universitar și un chirurg cunoscut, care profesează la un mare spital din Oradea și la Cluj-Napoca.