Incidentul s-a petrecut joi dimineață într-o stație de carburant din Constanța. Cei doi veniseră să alimenteze mașina și s-au așezat impreună la coadă să plătească. La un moment dat s-au luat la ceartă și după un schimb de replici aprinse bărbatul de 30 de ani a luat un scaun din zona de luat masa a benzinăriei și a lovit-o pe partenera lui, de 22 de ani.

Un martor a sunat la 112, iar la fața locului au sosit polițiștii și o ambulanță. Tânăra, cu răni severe la mâini, a fost dusă la spital și a rămas internată.

La audieri, agresorul a susținut că s-a enervat când iubita l-a acuzat de infidelitate. Bărbatul este reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva suspectului care este cercetat pentru pentru violenţă în familie, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.