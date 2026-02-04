Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au anunţat, miercuri, că ancheta în acest caz a început la jumătatea lunii ianuarie, după ce poliţiştii din Slatina au fost sesizaţi de o femeie de 55 de ani cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras din locuinţă suma de 10.000 de euro şi mai multe bijuterii din aur.

”În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, fiind continuate cercetările în vederea identificării autorilor, recuperării prejudiciului şi dispunerii măsurilor legale. În urma activităţilor investigativ-operative complexe desfăşurate, poliţiştii au identificat un tânăr de 33 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, bănuit de comiterea faptei”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Poliţiştii au făcut trei percheziţii la domiciliul bărbatului, dar şi la locuinţe folosite de acesta, fiind descoperite mai multe bunuri.

Bărbatul a fost dus la audieri, fiind apoi reţinut pentru 24 de ore.