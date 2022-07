Un bărbat din Timiș în moarte cerebrală a salvat alte patru vieți. Familia a acceptat donarea organelor

Rinichii și ficatul au ajuns la spitalele din București și Cluj pentru a fi transplantate unor pacienți care erau de mult timp pe lista de așteptare.

Bărbatul de 37 de ani din Timișoara a suferit un stop-cardio respirator în urmă cu două săptămâni. Medicii i-au montat un stent în speranța că inima pacientului nu va ceda. Din păcate, pacientul a intrat în moarte cerebrală, iar familia a fost de acord cu donarea organelor pentru a-i ajuta pe alții, care mai au o șansă. Astfel, patru vieți vor fi salvate.

Georgiana Bobouțanu - medic specialist ATI: „Comunicarea a fost una strânsă cu familia, medicul curant al pacientului a ținut legătura cu familia. În momentul în care am avut diagnosticul am comunicat familiei acest lucru și decizia a fost luată de ei, bineînțeles în ideea că el nu mai are nicio șansă și alți oameni pot să profite de acest lucru.”

Prima prelevare la Timișoara, după patru ani

Ficatul și rinichii bărbatului au ajuns în centrele de transplant din București și Cluj. Este prima prelevare de organe la Timișoara după patru ani.

Sorin Barac - manager Spitalul Judeţean Timişoara: „În urma prelevării de organ vor fi salvate patru persoane. Este vorba de un pacient de 37 de ani, tată a doi copiii, care a suferit un stop cardiorespirator la domiciliu, fără să aibă un istoric de patologii. A fost stentat, însă chiar și această procedură nu a putut să îi salveze viața”.

Medicii spun că gestul aparținătorilor, care înțeleg cât de importantă este donarea organelor, este de apreciat.



Georgiana Bobouțanu - medic specialist ATI: „Din păcate, în terapie Intensivă cazurile sunt foarte grave și de multe ori prognosticul este rezervat pe termen scurt, iar acest gest umanitar poate să salveze până la șase vieți.”

Potrivit Asociaţiei Transplantaţilor din România, pe listele de așteptare în prezent sunt peste 3700 de pacienți, dintre care 3.000 au nevoie de un rinichi.

