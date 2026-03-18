Scenele de coșmar s-au petrecut marți dimineață, în curtea familiei din localitatea Romanu, județul Brăila. Nu era nici ora 7 când fiica cea mare a sunat la 112 și a anunțat că tatăl a înjunghiat-o pe mama ei.

Procuror Ionel Gâlcă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila: „Soția a ieșit în curte cerând ajutor, dezbrăcată complet. Se pare că soțul ar fi exercitat violențe asupra ei cu un cuțit. Cinci leziuni în zona pieptului și una în zona lombară, după care el a mers în curtea locuinței, într-un solar și s-a automutilat."

Femeia de 40 de ani și soțul ei, de 56, au fost transportați de urgență la Spitalul Județean din Brăila. Una dintre lovituri a atins inima femeii.

Dr. Alina Neacșu, Spitalul Județean Brăila: „S-a intrat în sală imediat, pentru că avea o agresiune toracică. Atriul stâng a fost atins, este în stare critică, în unitatea de terapie intensivă."

Soțul este în stare ceva mai bună, spun medicii, și astăzi ar putea fi mutat, de la Terapie Intensivă, într-una dintre secțiile spitalului. La scenele îngrozitoare a asistat inclusiv fiul cel mic al familiei, un băiat de 15 ani.

Vecină: „Copilul așa, când au fost problemele acolo, ar fi ieșit pe ușă și ar fi fugit."

Vecin: „Am văzut aici poliție, salvare, laborator criminalistic. Ea ar fi plecat de acasă și a venit să se împace cu el. Dumnezeu știe ce-o fi fost în casa ei."

Vecinii cred că și diferența mare de vârstă dintre cei doi – 16 ani – ar fi putut să ducă la gelozie și, apoi, la ruptura dintre soți.

Localnică: „A fost o fată chinuită, el a fost mai mare, ea a fost mai micuță, s-a căsătorit cu ea, nu știu cum. Trei copii, au casă așa cum o vedeți acolo."

Localnică: „Știam că erau despărțiți. Îmi pare rău de ei."

Toată comunitatea este șocată de acest incident, mai ales că familia nu era cunoscută drept una cu probleme.

Elena Toma, asistent social: „Nu am avut cunoștință să fie probleme în familie. Mama era salariată la o firmă, în Brăila. El era acasă, aveau și ei acolo câteva animale, o curte."

Procurorii au încadrat fapta la tentativă de omor calificat. Miercuri, pe numele bărbatului va fi solicitat un mandat de arestare. Deocamdată, el rămâne în spital, sub pază.