Corespondent PROTV: „Cei doi foști parteneri s-au întâlnit într-o spălătorie auto din Dej și au început o discuție tot mai aprinsă. Potrivit polițiștilor, bărbatul de 34 de ani, de loc din județul Bistrița-Năsăud, a lovit-o pe fosta iubită, de 36 de ani. Speriată, femeia nu a găsit putere să se apere, iar individul i-a deschis mașina și i-ar fi luat din portofel 1.100 de lei. Polițiștii au dat rapid de urma bărbatului și l-au reținut 24 de ore pentru tâlhărie. Totodată au emis și un ordin de protecție provizoriu de 5 zile împotriva suspectului.”