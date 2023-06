Un bărbat de 45 de ani a fost găsit mort pe marginea unui drum din județul Iași. Trupul omului era plin de răni

Bărbatul de 45 de ani a fost găsit mort, pe marginea drumului, în apropierea unei case, vineri dimineață, în jurul orei 07:00, de către un localnic care mergea la cosit.

Femeie: "Nu era leșinat, era mort! L-a luat și l-a zgâlțâit și a zis că e mort. Eu când l-am văzut așa, pe cuvântul meu, m-am speriat".

Bărbatul a mers la fiica lui, iar aceasta a sunat la 112.

Femeie: "M-am dus să văd, am găsit persoana, am sunat la 112 și cei de acolo m-au întrebat dacă pot să îi fac ceva manevre de resuscitare. Am spus că nu. Avea o rană la cap. Încă nu pot să îmi revin, nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva".

La fața locului au ajuns criminaliștii care au început să caute probe. Trupul bărbatului, plin de răni, a fost dus la Medicină Legală pentru necropsie.

Polițiștii caută acum un cerc de suspecți și încearcă să afle ce s-a petrecut în seara dinaintea tragediei, când victima ar fi băut împreună cu mai mulți bărbați la o cârciumă. Oamenii legii verifică și camerele de supraveghere din zonă.

Bătrână: "Zice că a fost bătut...".

Bărbatul lucra în construcții și era cunoscut în comunitate ca un om liniștit, care nu se certa cu nimeni.

Femeie: "Era un meseriaș bun, un băiat de nota 10. Când am auzit, nu-mi venea să cred".

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

