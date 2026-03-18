Angajatorul sancţionat îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului.

Potrivit sursei citate, inspectorii de muncă au efectuat, săptămâna trecută, 42 de controale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.

Cât a întârziat plata salariilor

"Ca urmare a deficienţelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat 37 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 463.000 de lei. Totodată, au fost dispuse 65 de măsuri cu caracter obligatoriu, menite să corecteze neconformităţile şi să alinieze activitatea angajatorilor la prevederile legale în vigoare. Un angajator din municipiul Târgu Jiu a fost sancţionat cu suma de 100.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, respectiv pentru plata cu întârziere a drepturilor salariale către angajaţi cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern", a precizat reprezentantul ITM Gorj.

Inspectorii de muncă atrag atenţia tuturor angajatorilor asupra faptului că încălcarea obligaţiei de plată a drepturilor salariale cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul.