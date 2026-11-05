A vandalizat un restaurant, apoi a dat atacul şi la o vulcanizare, dar şi la o spălătorie. Scenele au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Scenele incredibile s-au petrecut aproape de miezul nopţii. Tânărul, care poartă o glugă pe cap, a vandalizat mai întâi o vulcanizare şi o spălătorie.

Alin Neag, vulcanizare: „A tras pistoalele, lancea și tot ce a găsit, inclusiv furtunul de aspirator până în stradă, până pe șosea".

Apoi, adolescentul de 17 ani s-a mutat la un restaurant din apropiere, unde a continuat seria distrugerilor. A pus mâna pe un stingător de incendiu și a lovit tot ce i-a ieșit în cale. Minorul a spart inclusiv geamurile ușii de la intrare, lăsând în urmă pagube uriașe și un dezastru complet în interiorul localului. De la etaj a smuls și blatul unei mese şi l-a aruncat pe scări.

Inclusiv maşina firmei, parcată în faţă, a fost distrusă. Înainte de a pleca, individul ar fi mâncat și un tort de ciocolată, gândindu-se, probabil, că după atâta efort, merită o recompensă.

„Băiatul l-am văzut pe stradă, era dezorientat”

Angela Chiș, proprietar restaurant: „Am auzit ca lătra câinele, lătra foarte agresiv, mi-am dat seama că se intampla ceva. M-a sunat vecinul la 00:15 și mi-a spus „s-a spart tot”. Era spartă ușa de la intrare, geamul de la mașină, sticlă peste tot, tot distrus, putea să ne atace pe noi, era la o ușă distanță".

În final, băiatul a reuşit să intre şi într-un garaj, de unde a aruncat o bicicletă. Alarma a fost dată, în cele din urmă, de un vecin care a auzit tot scandalul.

Vecin: „Când am ieșit afară am văzut că era o bicicletă. Când a venit poliția, am ieșit și eu și am văzut că era totul spart. Băiatul l-am văzut pe stradă, era dezorientat".

Poliţiştii l-au găsit pe tânărul agresiv la faţa locului și vor să vadă dacă adolescentul ar fi consumat substanţe interzise. Sunt aşteptate acum rezultatele probelor de sânge, care i-au fost prelevate. Din cauza pagubelor uriașe, proprietarii localului au fost nevoiți să suspende temporar activitatea.