Ultimele omagii aduse marelui Ivan Patzaichin. Imagini copleșitoare de la muzeul clubului Dinamo

Luni, Ivan Patzaichin a fost plâns de mulți români. L-au plâns acasă, cei din Deltă, din satul Mila 23. L-au plâns prietenii, care-l așteptau la un festival organizat în Tulcea pentru el.

L-au plâns canatorii pe apele Dunării, dar și cei care au ținut să-i fie alaturi, la Muzeul Dinamo, unde i-a fost depus trupul. Au fost lângă el: artiști, sportivi, și oameni simpli. Pentru că foarte mulți îl admirau pe modestul campion cu pagaia ruptă.

Trupul lui Ivan Patzaichin a fost depus la ora 12:00 în muzeul Clubului Dinamo. Întreaga viață a făcut parte din acest club, s-a întors acolo pentru ultima dată la aproape 50 de ani distanță de momentul în care a câștigat prima medalie olimpică.

Sicriul a fost purtat pe umeri de militari ai gărzii de onoare. În urmă venea fiica sa, Ivona.

Curând au început să apară cei ce voiau să-și ia rămas bun. Ivan Patzaichin a fost un simbol pentru români, mulți l-au admirat și respectat. Printre ei și Leon Rotman acum în vârstă de 87 de ani, dublu medaliat olimpic la canotaj.

Leon Rotman, fost canotor olimpic: "Am rămas stupefiat, ieri, când am auzit. Nici nu știam că e la spital și că e bolnav. Prieteni am fost și vom rămâne și după ce nu voi mai fi eu".

Gabriela Sabo, campioana olimpică la atletism: "Tatăl meu a murit de aceeași boală".

Eugen Cristea, actor: "Am fost cucerit nu doar de eleganța și de drăgălășenia acestui om , pe care l-am considerat un copil mare, cât de modestia sa. Un campion, un om de talia sa, de o modestie fară seamăn, de la care ar avea de învățat mulți azi".

Ivan Patzaichin a intrat în istorie în anul 1972, la Olimpiada de la Munchen, unde a obținut prima sa medalie de aur la simplu. Acolo i s-a rupt pagaia. Vâsla. Dar n-a renunțat.

A vâslit mai departe și a câștigat inimile publicului pentru forța de care a dat dovadă.

A ajuns în recalificări, și-a lipt pagaia și a câștigat finala. Aurul olimpic.

După retragerea din viața sportivă, Ivan Patzaichin a continuat să vâslească, mai ales în locurile natale. A pus bazele unei Asociații alături de care a dorit să promoveze cât mai mult tradițiile și frumusețile Deltei Dunării. Luni ar fi trebuit să se desfășoare unul dintre festivalurile pe care le organiza anual. Scena a fost pregătită de duminică seară. Acolo au mers sute de tulceni și prieteni apropiați să-și ia rămas bun.

Organizatorii festivalului îi pregătiseră o melodie special făcută pentru el. Compusă acolo, în satul în care s-a născut și a copilărit, de către corul de lipovence rusalka din Mila 23 și trupa Subcarpați.

Festivalul nu s-a mai ținut luni, dar canotorii au ieșit pe apă în mod simbolic, pentru a-i mulțumi lui Ivan.

Viorel Gheorghe, organizator: "Acest festival se va numi de acum festivalul bărcilor cu vâsle".

Casa din satul Mila 23 îi va fi transformată în centru cultural.

Lucica Buhaev, cumnata lui Ivan Patzaichin: "A rămas în sufletul nostru un om iubit, nu mai am cuvinte. O să ne fie foarte dor de el".

Ivan Patzaichin va fi înmormântat, marți, în cimitirul Bellu din București.