Turist în stare critică după ce a fost surprins de viscol în haine de vară, la Bâlea Lac

Operaţiune dramatică de salvare, luni seara, la Bălea Lac unde un tânăr de 22 ani s-a rănit şi a intrat în şoc hipotermic pe un viscol napraznic. Deşi nu era echipat corespunzător, băiatul pornise cu o prietenă spre vârful Moldoveanu.

Vremea s-a schimbat însă brusc şi cum era îmbrăcat în haine de vară a fost doborât de condiţiile extreme la - 7 grade Celsius.

În ciuda avertizărilor meteo, tânărul de 22 de ani pornise pe un traseu dificil spre vârful Moldoveanu cu prietena sa. Pe drum cei doi unde s-au întâlnit cu un alt cuplu şi împreună au hotărât să-şi continue traseul.

Vremea s-a înrăutăţit însă rapid. Îmbrăcaţi în haine de vară, biciuiţi de viscol şi în condiţii de vizibilitate redusă, tinerii au hotărât să se întoarcă. Pe drum însă băiatul de 22 de ani, a alunecat şi şi-a rupt un picior la 2300 m altitudine.

Cu greu doi dintre turişti au ajuns la Cabana Bălea Lac unde au cerut ajutorul salvamontiştilor.

Cristian Toma, Salvamont Argeş: "Din păcate în Făgăraş, vremea s-a stricat e frig a nins e vanf la Bălea are stratul de zăpadă are 10 de cm. Unul dintre turişti a alunecat s a lovit, ceilalţi sunt în regulă au fost coborâţi la cabana Bălea Lac, sunt ok. Le-a fost frig dar au reuşit să coboare."

La operaţiunea de salvare, care a durat mai bine de trei ore, au participat de doi salvamontişti din Argeş şi trei din Sibiu. La cabana Bălea Lac, tânărul a intrat în stop cardiorespirator, iar salvamontiştii au început singuri manevrele de resuscitare.

Până la urma pacientul a fost preluat de o salvare care l-a transportat la spitalul din Sibiu.

Adrian Sănduloiu, şef Salvamont Argeş: "A intrat în comă de la şocul termic. Cei 4 turişti erau foarte prost echipaţi, îmbrăcaţi de vara nu aveau nimic de protecţie termică şi asta e o mare greşeală inclusiv vara să nu ai nimic mai gros la tine indiferent cum se anunţă vremea. La 2000 m trebuie să fii echipat pentru orice că acolo se schimbă vremea brusc."

Termometrele arătau -7 grade Celsius dar temperatura resimţită este mult mai scăzută spun salvamontiştii. Condiţiile pe munte în această perioadă sunt extrem de dure iar vremea se poate schimba de la o oră la alta, avertizează specialiştii.

Adrian Sănduloiu, şef Salvamont Argeş: "De la începutul lui septembrie în munte vine iarna. Nu este chiar că în miezul iernii dar pot să fie zile de frig cu ninsoare, frig, lapoviţă aşa că le recomandăm doar celor cu experienţa să urce."

Ceilalţi trei tineri au ajuns în siguranţă la Cabana Bălea şi sunt în afara oricărui pericol, spun salvamontiştii.

