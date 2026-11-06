Unii tulceni care primesc mesaje RO-ALERT de posibile incursiuni de drone transmise de autorităţile române pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina folosesc în ultima perioadă tot mai mult aplicaţiile dezvoltate în ţara vecină invadată şi semnalează probleme în funcţionarea acestora, scrie Agerpres.

Una dintre aceste persoane, Cerasela Cilibon, din satul Periprava, situat vis-a-vis de localitatea Vâlcov, Ucraina, a declarat că aplicaţiile dezvoltate de Ucraina în ultimii peste 4 ani indică inclusiv direcţia dronelor cu care Rusia atacă infrastructura ţării invadate.

„Azi-dimineaţă (vineri, n.r.), era linişte şi dintr-odată, un RO-ALERT. Din instinct şi din obiceiul pe care mi l-am format, am intrat pe aplicaţiile ucrainene să văd unde este atacul. N-am văzut nimic pe nicio aplicaţie. Au trecut vreo 15 minute, timp în care aplicaţiile au fost mute, dar s-au auzit antiaeriana, bubuituri. Cred că ceva s-a întâmplat în reţeaua lor", a afirmat Cerasela Cilibon.

Alte persoane spun că aplicaţiile IT dezvoltate de Ucraina funcţionează fără probleme.

„Eu nu am avut situaţii în care aceste aplicaţii să nu meargă, dar e posibil să mai apară probleme", a menţionat Mihai T.

„M-am descurcat foarte bine cu aplicațiile ucrainene”

Vineri, tulcenii au primit două mesaje RO-ALERT de incursiune de drone transmise de Centrul Naţional Militar Comandă pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. În cazul primei alerte extreme, cea de la ora 00:19, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că în spaţiul aerian românesc nu a pătruns vreo dronă, însă în cazul celei de-a doua, cea de la ora 9:27, o informaţie similară nu a fost făcută publică până în acest moment.

În ultimii ani, multe persoane din judeţul Tulcea şi-au dezactivat mesajele RO-ALERT, în condiţiile în care au fost considerate deranjante şi în ciuda faptului că mesajele transmise prin acest sistem sunt vitale pentru populaţie.

„În primii ani, atunci când sistemul RO-ALERT nu funcţiona, m-am descurcat foarte bine cu aplicaţiile ucrainene. Aceste mesaje transmise de autorităţile române trebuie să continue. Nu mi-am dezactivat sistemul, pentru că eu nu am o gospodărie imensă care să mă solicite în timpul zilei. Râd uneori de sistemul RO-ALERT, pentru că în Deltă, casele sunt din chirpici şi nu pot fi un adăpost în caz de dezastre. În plus, nici beciuri nu avem", a mai spus Cerasela Cilibon.

Populaţia din judeţul Tulcea a primit în acest an mai multe alerte extreme pe fondul războiului declanşat de Rusia decât în perioada 2022-2025, potrivit datelor oficiale, judeţul fiind de altfel şi unul dintre „campionii" României în ceea ce priveşte fragmentele de drone descoperite de militari.

În mesajele de alertă extremă transmise, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în adăposturi civile, beciuri sau în locuinţe, departe de ferestre şi pereţi exteriori.

Bruiajul din ultimele zile a vizat tot flancul estic al NATO

Sistemul RO-ALERT funcţionează în România în baza unei legislaţii adoptate în luna octombrie a anului 2017 şi, deşi conflictul declanşat de Rusia în Ucraina a escaladat la finele lunii februarie a anului 2022, primul mesaj Ro-Alert transmis în România pe fondul războiului a fost transmis populaţiei din judeţul Tulcea, în data de 13 septembrie 2023, la ora 00:50, şi a fost urmat la scurt timp de un altul transmis populaţiei din judeţul Galaţi, la ora 01:04.

În ultimele zile, pe unele reţele sociale au fost făcute publice informaţii preluate din proiectul ItaMilRadar, un proiect specializat în monitorizarea activităţii militare aeriene şi maritime a unor zone din Europa, inclusiv din Marea Neagră, iar potrivit acestora bruiajul în zonă obligă NATO să-şi adapteze strategia.

„Harta bruiajului de ieri este deosebit de interesantă. Practic, întregul flanc estic al NATO este afectat de un bruiaj puternic, concentrat geografic de-a lungul frontierei estice", notau în urmă cu două zile, pe facebook.com, autorii proiectului ItaMilRadar.