Administraţia Prezidenţială anunţă că preşedintele Nicuşor Dan o va primi, luni, pe Ursula von der Leyen. Primirea la Palatul Cotroceni este programată de la ora 15:30.

„Primirea de luni, 9 noiembrie, va fi parte din vizita mai largă pe care o face preşedinta Comisiei Europene în zona Mării Negre”, au precizat oficialii Administraţiei Prezidenţiale, adăugând că detalii vor fi transmise în următoarele zile.

POLITICO a scris, vineri, că Ursula von der Leyen are programată o vizită în Bulgaria şi România, după ce va participa la summitul climatic COP din Turcia, notează News.ro.

Vizita vine după atacurile cu drone asupra navelor din Marea Neagră, care au accentuat tensiunile în materie de securitate de-a lungul Flancului Estic al NATO.

Marea Neagră este considerată în prezent cea mai periculoasă rută maritimă din lume.

Detaliile privind itinerariul lui von der Leyen rămân sumare, potrivit POLITICO, unele birouri ale comisarilor europeni nefiind la curent cu călătoria planificată.

De asemenea, nu este clar dacă va fi însoţită de alte persoane, precum preşedintele Consiliului European, António Costa, sau şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas.

Aceste planuri vin în contextul în care aliaţii NATO îşi intensifică supravegherea asupra Mării Negre în urma atacurilor asupra navelor comerciale.

Cel puţin şapte nave comerciale ar fi fost lovite de drone în Marea Neagră luna trecută, soldându-se cu moartea a doi marinari şi dispariţia a cel puţin 25 de persoane.

Atacurile, pentru care România dă vina pe Rusia, au adus violenţa războiului din Ucraina periculos de aproape de teritoriul NATO.

România a avertizat că atacurile fac parte din agresiunea tot mai intensă a Moscovei împotriva Ucrainei, în timp ce Bulgaria s-a abţinut să acuze oficial Moscova, referindu-se în schimb la drone provenind dintr-o „direcţie estică”.