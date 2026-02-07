Autobuzul distrus s-a oprit aproape de gardul unei case. Șoferul a rămas blocat în vehicul și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Bărbatul și cei doi pasageri au ajuns la spital.

Autobuzul în care se aflau cei doi călători a plecat din centrul orașului Buzău spre periferie.

Într-un sens giratoriu de pe strada Transilvaniei, șoferul a pierdut controlul vehiculului și a intrat pe contrasens unde a lovit stâlpul de electricitate și mașina parcată pe trotuar. Din impact, autoturismul a fost proiectat într-un taxi aflat pe partea cealaltă a drumului. Norocul a fost că strada nu era circulată în acel moment. Autobuzul s-a oprit în fața unei case.

Proprietarul casei: „Am auzit o bubuitură, am crezut că e cutremur în prima fază. Ne-a fărmat magazinul, ștenderele de pe casă, am rămas fără lumină”.

Proprietar autoturism lovit: „Eu aveam mașina parcată pe trotuar în fața porții și am auzit un zgomot. A pierdut controlul volanului și a venit exact pe trotuar, a lovit mașina de pe trotuar și a aruncat-o pe partea asta.”

La fața locului au ajuns salvatorii. Cei doi pasageri au coborât din autobuz și au fost transportați la spital pentru investigații.

Mădălin Filip, ISU Buzău: „Conducătorul autobuzului era încarcerat, după descarcerarea acestuia el a fost preluat de un echipaj smurd și transportat la spital.”

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să afle din ce cauză a pierdut șoferul controlul autobuzului. Traficul în zonă a fost blocat mai multe ore.