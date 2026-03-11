Băsescu susține că Statele Unite, „băgate singure în capcana petrolului", ar avea acum nevoie de baza militară de la Kogălniceanu, după ce în 2025 și-au retras demonstrativ majoritatea militarilor.

„Trump își caută aliați. A constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 și-a retras demonstrativ, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu, iar la München, prin trompeta Vance, a umilit pur și simplu România", a scris Băsescu miercuri dimineața pe Facebook.

Fostul președinte amintește de Acordul de Acces semnat la București la 6 decembrie 2005, intrat în vigoare la 21 iunie 2006, care permite Armatei SUA accesul la Kogălniceanu. „Nu pentru că Trump are nevoie, ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie", subliniază Băsescu, adăugând că „afaceristul Trump va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu costă".

CSAT, convocat de urgență de președintele Nicușor Dan, se reunește miercuri de la ora 9:30 la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi se află situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România, evaluarea impactului asupra pieței petroliere și analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare, potrivit Administrației Prezidențiale.