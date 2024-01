Tragedie șocantă în Timișoara: O femeie s-a sinucis după ce a stat mai multe zile cu fiul mort în casă. ”Mi-a fost groază”

Pompierii au descoperit cadavrele celor doi după ce au forțat ușa.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Descoperirea macabră a fost făcută de fratele femeii, care abia se întorsese de la muncă. Nu reușea să intre în apartamentul lăsat moștenire de părinți, unde locuiau împreună, iar sora lui nu răspundea nici la ușă, nici la telefon.

Bărbat: ”Sora lui nu a răspuns la telefon. Nici la sonerie și atunci a zis... A trecut o oră, oră și... și atunci a zis că dacă nu răspunde, ceva nu e în regulă. Centrala mergea încontinuu, rulourile trase și atunci am chemat pompierii. Au găsit două cadavre”.

Vecină: „Eu am acum am aflat, când o venit de la salvare, am auzit când o spart ușa. Eu nu i-am mai văzut pe ei de vreo două săptămâni. Când am auzit ce s-a întâmplat parcă așa, am rămas șocată”.

Femeia intrase în depresie după ce i-au murit recent ambii părinți

Bărbatul spune că sora lui nu-l mai lăsa de câteva zile să intre în camera băiatului. Tânărul ar fi fost mort de câteva zile, spun anchetatorii.

”Bărbat: Au murit doi vecini.

Reporter: Cum ți se pare asta?

Bărbat: Șocant, vă dați seama. Îi cunosc dar, probabil probleme de sănătate, altceva nu știu”.

Femeia ar fi intrat în depresie după ce și-a pierdut recent și ambii părinți.

Vecină: ”Nu am mai văzut-o de când a murit mama ei. Mi-a fost groază să mă duc la ea și după aceea am auzit că a venit salvarea. Am înțeles că ar fi fost într-o depresie. Toți suntem în casă șocați, vă dați seama”.

Trupurile femeii si fiului ei au fost duse la medicina legală pentru autopsie. Nu prezentau urme de violență.

