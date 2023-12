Primele imagini cu intervenția polițiștilor din timpul atacului de la Praga. Autorul s-a sinucis pe acoperişul universităţii

„Cunoaştem identitatea a 14 morţi. Este vorba despre 13 victime ale atacatorului nebun şi de el însuşi”, a anunţat la televiziunea publică cehă ministrul de Interne Vit Rakusan.

Police have released bodycam footage of officers storming a university building during their response to a shooting in Prague which killed 14 people.

???? https://t.co/UiVxjWkeqw pic.twitter.com/Tt7LJ0BYnL