Tragedie în Bihor. Un băiat de 4 ani a fost luat de viitură, de lângă părinții lui

O tragedie s-a petrecut în Bihor. Un băiețel de numai 4 ani a fost luat de ape, iar după o noapte de căutari pompierii le-au dat vestea cea neagră părinților.

Copilul se afla în mașină cu părinții și fratele lui, un bebeluș, de 9 luni. Din cauza ploilor violente automobilul a fost prins în șuvoaie, iar tatăl a crezut că dacă își duce fiul cel mare pe marginea drumului o să fie la adăpost.

Tragedia s-a petrecut în localitatea Valea de Sus, din județul Bihor.

Potrivit autorităților, băiețelul de 4 ani era în mașină împreună cu părinții și fratele lui - un bebeluș de 9 luni. Cum în zonă nu există pod, adulții au încercat să treacă prin pârâul care altă dată avea doar câțiva centimetri. Numai că acum s-a umflat atât de tare, încât au rămas blocați între șuvoaie.

Ioan Bota, primar Rieni: ”Vă dați seama, a venit apa. Am înțeles că a dus copilul cel mare, a venit după cel mic și nenorocirea s-a întâmplat".

Citește și Studiu: Milioane de locuri de muncă ar putea să dispară definitiv din cauza crizei provocate de coronavirus

Bărbatul a încercat să-și salveze familia și a vrut să-i scoată pe rând din mașină. Primul a fost copilul de 4 ani, pe care a crezut că-l duce la un loc sigur pe mal. Nu a fost așa. Până s-a întors după soție și bebeluș, băiețelul dispăruse, luat de ape.

Răul Florin Bocșe - Primar Câmpani: "Pe unul a reușit să-l arunce din mașină pe malul râului respectiv și a rămas mămica cu celălalt copil în mașină. Am înțeles că viitură l-a luat pe copil și până la urmă am înțeles că l-au găsit în satul Motești".

Bărbatul a sunat imediat la 112 iar zeci de pompieri militari, localnici, membrii ai serviciului Salvamont și polițișți au început căutările. Operațiunea a fost sistată la 1 noaptea, dar a fost reluată dimineață. A fost folosit inclusiv un elicopter.

După 3 ore, trupul micuțului a fost găsit.

Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana: "În jurul orei 9.40, un localnic și un pompier militar, care ieșise din tură, dar a dorit să continue misiunea de căutare, au găsit copilul, pe malul apei, pe raza localității Motești, aflată la aproximativ 4 km de locul în care copilul a fost luat de viitură. Din păcate, copilul era decedat".

Și în județul Mureș, în doar o oră pârâul din satul Roua a ieșit din matcă, iar viitura formată a măturat totul în cale.

Un tânăr de 18 ani, care a încercat să salveze de la înec un câine și câteva oi s-a refugiat pe acoperișul unei construcții de lemn, ce stătea să cadă. A rămas blocat acolo, însă vecinii au reușit să-l salveze.

Localnic: "Am intrat după el, cu o sfoară am fost legată eu, peste șură am pus un lemn și cu noroc, cu Dumnezeu, cu nu știu ce am scos, l-am dus afară și l-am scăpat. Era apă de trei metri".

În Alba Iulia, acoperișul unui bloc a fost luat pe sus de vântul puternic și a fost nevoie de militari pentru a îndepărta pericolul.

Iar brașovenii au fost martorii unui fenomen neobișnuit pentru zona de munte. Din norii negri de furtună s-a format un fuior ca de tornadă care a fost surprins în mai multe fotografii. În oraș, a plouat în reprize violente, iar pe unele străzi canalizările au refulat.