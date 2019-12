Tradiții vechi de zeci de ani păstrate cu ajutorul Internetului, în Moldova

Cete de colindători din toată Moldova au împânzit, vineri, oraşul Bacău. În costumele păstrate cu sfinţenie de la părinţi şi bunici, tinerii au defilat prin oraş păstrând astfel o tradiţie de 50 de ani.

Localnicii se tem că obiceiurile se vor pierde în timp, aşa că fac tot posibilul să nu rateze în nici un an paradă.

Străzile din Bacău au răsunat sub bătaia tobelor şi clinchetul zurgalăilor.

Straiele alese cu grijă, păstrate de zeci de ani, şi urările rostite din generaţie în generaţie au vuit în tot oraşul.

Bărbat: "Cine a mâncat carnea de oaie? Scoala ursule-n picioare!"

Urşii din Asău au fost, ca în fiecare an, punctul culminant al paradei. Costumele grele purtate de bunici, părinţi şi copii au fost o adevărată încântare pentru cei prezenţi.

Iar curioşii au venit cu sutele să admire întreg spectacolul.

Bărbat: "E o plăcere că ducem mai departe ce ne-au lăsat străbunii şi în primul rând se păstrează şi se duce mai departe. E frumos."

Femeie: "Consider că e cartea de identitate a poporului român, lucru care pe mine mă prinde total. Vin cu drag în fiecare an, sunt fascinată de costumaţiile celor care sunt în trupele de joc."

Însă mulţi trăiesc cu frică că aceste tradiţii se vor pierde în timp.

Bărbat: "Nu mai sunt copii. Nu mai vin în vizită, cu uratu, cu colindă. E ceva frumos care există în România şi e păcat să se piardă."

Femeie: "Mă atrage pur şi simplu faptul că există şi mă tem că n-o să mai existe. Venim în fiecare an cu fetiţa noastră pentru că vrem să fie şi ea conectată cu copilăria noastră, cu tradiţiile noastre şi ne emoţionăm de fiecare dată."

Dar noile generaţii au găsit deja soluţii să le ducă mai departe.

Tânăr: "Prin discuţiile pe internet. Discutăm, vorbim să facem ceva frumos ca să nu se piardă tradiţia."

Paradă din Bacău are 50 de ani de tradiţie şi adună an de an colindători din toată Moldova.

Petre Vlase, organizator: "De la Dumnezeu suntem bucuroşi că am avut timp bun, au venit formaţiile bine pregătite."

Spectacolul a durat mai bine de patru ore.