Deși costurile sunt ridicate, familiile aleg această variantă în lipsa alternativelor de la stat.

La un târg de educație din Capitală, numeroase grădinițe și școli și-au prezentat oferta pentru anul viitor. Unitățile de învățământ promit părinților programe aliniate cu tendințele internaționale, profesori vorbitori nativi de limba engleză, franceză sau germană și activități care depășesc abordarea educațională clasică.

Codruța Ilovan, directorul unei instituții private de învățământ: „Primesc educatori și învățători și profesori din Germania. Accentul la noi, și pentru că predăm și după curricula germană, nu se poate altfel, este ca majoritatea cadrelor didactice să fie din Germania. Au inclus mic dejun, prânz, un campus extraordinar.”

Pentru părinți, sunt extrem de importante siguranța și atenția acordată copilului lor.

Anca Trifu, directorul unei instituții private: „Este foarte greu să ai 10 copii interesați de același lucru, în același timp, și atunci predarea în grădiniță este individuală. Fiecare copil primește prezentare 1 la 1 și beneficiază de atenția întreagă a educatorului”.

Numărul grădinițelor private din București, mult mai mare decât al celor de stat

Pentru a atrage părinții, unele unități oferă reduceri celor care se înscriu din timp, însă chiar și așa costurile grădinițelor private sunt ridicate. Totuși, mulți părinți spun că merită din plin.

Miruna Ioanei – mamă: „Dezavantajul este că costă mulți bani. Avantajele sunt că rămâne copilul curios, îi încurajează să gândească critic, să își exprime părerea, este respectat, nu este umilit, li se spune «te aud» și după aceea stai jos.”

În ultimele trei decenii, numărul grădinițelor publice din România a scăzut cu 17%. În București, anul trecut erau 124 de grădinițe de stat, potrivit Raportului privind starea învățământului, exact același număr ca în urmă cu opt ani. În schimb, sunt peste 180 de grădinițe private.

Și numărul copiilor înscriși la grădinițele de stat scade. Dacă în 2020 aveam peste 38.000 de copii înscriși în sistemul de stat și 8.000 în sistemul privat, în 2025 sunt 35.000 la stat și 12.000 la privat.

