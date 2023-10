Tot mai multe românce aleg să facă videochat. Estimările arată că aproximativ 400.000 de români lucrează în această industrie

Multe sunt tinere studente cărora li se promit mulți bani și care aleg să intre în joc fără să cântărească prea mult decizia.

Unele universități încearcă să înlăture prin campanii și petiții reclamele făcute de companiile de videochat în jurul facultăților ca să le atragă pe studente.

Sabina era în anul 3 când a decis să se angajeze într-un studio de videochat. A văzut mai multe reclame prin oraș, a citit despre fiecare companie în parte, și a făcut pasul. Povestea s-a încheiat însă destul de repede.

Sabina: ”A fost o decizie impulsivă, nu prea gândită, nu m-aș mai întoarce, nu o consider o variantă acum că am experimentat-o. Au fost motive financiare și dorința de o independeță imaginară de fapt. Nu este chiar așa. După două luni de zile am clacat din cauza programului. Erau ture de noapte. Ca să ajungi să merite efortul și jobul în sine, care nu este unul plăcut, trebuia să lucrezi multe ore„.

Deşi videochatul nu este o meserie recunoscută oficial, potrivit ultimelor estimări ale Fiscului, sunt 400 de mii de români în această industrie. Tinerele, în special, sunt atrase de câștigurile rapide, mai ales pentru că încă de la început le sunt promise venituri de mii de euro, case, mașini și chiar și intervenții estetice dacă își doresc. Unele dintre ele sunt abordate chiar în jurul universităţilor, dar şi pe internet.

Fată: „Inclusiv eu am fost abordată, inclusiv prietene de-ale mele sunt mereu abordate. Și am văzut foarte multe chestii dubioase pe care le primim prin mesaje.”

Unele companii de videochat aleg să parcheze în jurul liceelor și facultăților mașini inscripționate cu mesaje menite să atragă atenția trecătorilor. Practica a stârnit revoltă în rândul profesorilor.

Cei de la Universitatea de Construcții din București, de exemplu, au lansat o campanie, în parteneriat cu o firmă de publicitate, și timp de 6 zile au parcat lângă mașinile studiourilor de videochat alte mașini inscripționate cu mesajul "construim caractere".

Cezar Vlăduț, prorectorul Universității Tehnice de Constucții, București: ”Scopul campaniei este de a face autoritățile să conștientizeze că nu este ok ca aceste companii de videochat să facă o campanie agresivă în jurul instituțiilor de învățământ și ne dorim prin această campanie să stopăm această publicitate negativă. Sunt parcate în puncte cheie ca să fie văzute de elevi și de studenți, având în vedere că ei sunt și pătura de persoane cele mai vulnerabile din acest punct de vedere”.

Campania a stârnit un val de reacții pe internet, însă nu toată lumea a fost de acord cu felul în care a fost făcută.

Aela Cotabiță, PR managerul companiei de publicitate: ”Nu era vorba de a face o comparație, ci era vorba doar de a trage un semnal de alarmă și a declanșa aceste discuții legate de felul în care poate ar trebui reglementat mai bine felul în care se pot promova companiile care fac videochat”.

În Iași, în schimb, într-un alt mare centru universitar, au fost luate măsuri drastice.

Silvian Man, președintele de onoare al Ligii Studenților Iași: “Am început să ne agităm în spațiul public împotriva acestor tipuri de campanii, primarul municipiului Iași a preluat această inițiativă și a propus în consiliul local o hotărâre prin care reclamele de acest tip să fie practic interzise la nivelul orașului nostru”.

Măsura a intrat în vigoare la începutul anului 2020.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 10-10-2023 19:47