Tot mai multe femei din România vor să devină fermier. Cum pot primi bani europeni

Peste 6 miliarde de euro, atât vor încasa agricultorii din România în următorii doi ani. Anunțul a fost făcut de ministrul de resort, care precizează că printre programele care vor continua se numără și ''Instalarea tânărului fermier''.

Cei care vor accesa fondurile pot lua mai mult ca în anii trecuți, dacă se asociază, fac unități de procesare, ori acordă o atenție sporită normelor de mediu. Pe de altă parte, în ultimii șapte ani, peste opt mii de femei au obținut fonduri europene pentru a deveni fermier.

Bogdan Moldovan a acesat programul "Instalarea Tânărului Fermier" acum patru ani, când avea 26 de ani. Cu cei 40.000 de euro primiți de la Uniunea Europeană a reușit să cumpere și să ia în arendă o sută de hectare pe care le cultivă acum cu cereale.

Bogdan Moldovan, beneficiar fonduri europene: „Fară a acesa această măsură atunci, la momentul ăla, nu puteam să fac achiziția. Vă dați seama, când ești la început de drum ai numai vise și bani nu ai. Vă dați seama că un asemenea ajutor e binevenit”.

Pentru următorii doi ani programul va suferi modificări. Bugetul va fi de o sută de milioane de euro, susține ministrul Agriculturii, iar sumele pot ajunge până la 70.000 de euro, cu condiția ca fermierii să se asocieze sau să se ocupe de procesare.

Alisa a obținut și ea 40.000 de euro pentru a cultiva porumb zaharat și dovleac pentru plăcintă, însă cum nu a avut procesare a întâmpinat probleme.

Alisa Matis, beneficiar fonduri europene: „A fost o oprtunitate, la început a fost destul de greu pentru că nu a existat piață de desfacere, în special pentru dovleacul plăcintar. Am vândut în special în piețele agro-alimentare. Eu am luat pentru a mă extinde, am început cu patru hectare de teren arabil și mi-am dezvoltat afacerea achiziționând alte două hectare".

De altfel, interesul femeilor pentru a dezvolta o afacere la țară a crescut. Potrivit Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pe axa de finanțare 2014-2020 peste 8.600 de femei au obținut fonduri europene.

Iulian Bucătaru, director general adjunct AFIR: „Știm cazuri de persoane care pur și simplu s-au dus către zona rurală prin dorință de a respira un aer mai curat, făcând acest lucru s-au gândit și să acceseze o finanțare care să le pună în situația de a avea o sursă de subzistență și de un mijloc nu doar de a asigura venituri rezonabile familiei, ci și să iasă în piață".

Silvia Răileanu este unul dintre cele mai bune exemple de fermier în vestul țării. A investit 1.8 milioane de euro într-o seră de roșii, dintre care 500.000 prin fonduri europene. Pentru că investiția este una modernă, iese cu roșiile în piață încă din luna martie și colaborează cu mai multe hypermarketuri.

Reporter: „Cât de dificl este pentru dumneavoastră să fiți femeie antreprenor în agricultură?”

Silvia Răileanu, beneficiar fonduri europene: „Să știți că nu e dificil. La început toată lumea zicea că este un domeniu al bărbaților și cel puțin buyer-ii o să mă mănânce de vie, dar sunt și atu-uri pentru că în momentul în care vii și iți spui punctul de vedere cu tact, cu un zâmbet, mai având și avangajul în spate că ești femeie, nimeni nu te refuză din start."

Programul de tranziție în agricultură pentru următorii doi ani are alocate 6.2 miliarde de euro, dintre care 3.2 miliarde sunt destinate investițiilor.