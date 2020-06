Tinerii agricultori, ajutați cu câte 50.000 de euro. Cum pot primi banii

Cu ajutorul banilor europeni, autoritățile vor să îi sprijine pe cei dornici să lucreze pământul. Programul "Instalarea tânărului fermier" le oferă doritorilor 50.000 de euro, că să își pornească o afacere.

Programul "Instalarea Tânărului Fermier" va demara într-o lună, iar doritorii au început deja să își scrie proiectele.

Măsura vine și cu o modificare importantă: jumătate din buget este rezervat pentru cei care se întorc din străinătate și vor să își înființeze o afacere agricolă.

Cei care au obținut până acum fonduri europene prin acest program spun că au avut numai de câștigat. Mai mult, pentru anul anul viitor, ajutorul ar putea să ajungă de la 50.000 de euro la 100.000 de euro.

Program de 42 de milioane de euro

Ministerul Agriculturii pune în acest an la bătaie 42 de milioane de euro pentru programul "Instalarea Tânărului Fermier".

Solicitanții primesc, deocamdată, 50.000 de euro daca au până în 40 de ani și experiențe în agricultură. Față de anii trecuți, noutatea este că jumătate din sumă va fi alocată celor care provin din diaspora.

Marian Costea, consultant fonduri europene: "Cei care lucrează în străinătate și au studii superioare terminate cu un an de zile înainte de depunerea proiectului o să beneficieze de un oarecare avantaj. Mai mult de atât, și cei care au trei luni lucrate în domeniul agricol, în străinătate, vor avea avea un avantaj în ceea ce privește depunerea proiectelor pentru tinerii fermieri."

Cei care au beneficiat de acest program până acum spun că au avut numai de castigat.

Alin Rădneanțu, din Lugoj, a obținut 50.000 de euro pentru înființarea unor culturi de legume și pentru a-și cumpăra utilaje și teren. I-a mers atât de bine încât și-a deschis și un aprozar unde își vinde producția.

Alin Rădneanțu, fermier: "La început nu aveam utilaje, nu am avut nimic. Am început de la două hectare și am început să lucrăm în prezent în jur de 50."

”E un ajutor imens”

Și Laurențiu a obținut aceeași sumă din care și-a cumpărat utilaje și un sistem de irigații. Acum, cultivă varză, cartofi, ceapă și pepeni.

Laurențiu, fermier: "E un ajutor imens pentru un tânăr la început. Sistemul de irigare m-a ajutat fparte mult pentru că la condițiile astea climatice acum, cu seceta asta, chiar ești nevoit să intervii. Ulterior mi-am mărit și suprafața."

Marina Zaharia este din comuna Zemeș și acum 3 ani a aplicat pentru acest program împreună cu fratele ei. Acum, cei doi au o fermă cu 30 de vaci.

Marina Zaharia, fermier: "Este multă birocrație, dar încurajăm pe toată lumea care are drag de animale să încerce, că reușește. Daca își doresc, reușesc."

Marin Dârlău, fermier: "Aici, avem o platforma de gunoi pentru a aduce gunoiul de la vaci. Fără platforma asta nu puteam beneficia de fonduri europene de 40.000 de euro, fiindcă am avut nevoie de la garda de mediu, să dovedim unde ducem gunoiul."

Tinerii ar putea primi și teren de la stat

Iar pentru anul viitor veștile sunt bune.

Emil Dumitru, secretar de stat Ministerul Agriculturii: "În propunerea Comisiei pentru viitorul exercițiu financiar, 2021-2027, există propunerea Comisiei ca suma să crească de la 50.000 de euro la 100.000 de euro, tocmai pentru a fi o măsură mult mai atractivă pentru tinerii care doresc să își devolte afaceri în agricultra europeană."

Potrivit Ministerului Agriculturii, de anul viitor tinerii ar putea primi și teren de la Agenția Domeniilor Statului, acolo unde sunt parcele disponibile.